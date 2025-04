Zaragoza comienza el tratamiento preventivo contra las garrapatas en más de 40 zonas verdes de la ciudad

Con la llegada del buen tiempo y el crecimiento acelerado de la vegetación tras una primavera especialmente lluviosa, Zaragoza ha puesto en marcha su campaña anual de tratamiento preventivo contra las garrapatas en parques y zonas caninas. El Instituto Municipal de Salud Pública ha decidido adelantar la fecha de los tratamientos, que comenzarán esta semana y se desarrollarán de forma progresiva en 40 espacios verdes repartidos por toda la ciudad.

Este año, la proliferación de estos parásitos podría ser mayor debido al rápido crecimiento de la hierba tras las lluvias de las últimas semanas. Así lo ha explicado la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha destacado que los trabajos de desinsectación se realizarán en zonas acotadas y debidamente señalizadas.

Por este motivo, se recomienda a los propietarios de mascotas extremar la precaución y evitar que los animales accedan a estas áreas mientras se llevan a cabo los tratamientos. "Vamos a hacer 40 intervenciones en un primer momento en todos los distritos de la ciudad, en zonas verdes amplias y también en zonas verdes más pequeñas, con el fin de intentar que estos insectos no aparezcan en esta época y, sobre todo, que no puedan dañar ni a las personas ni tampoco a nuestras mascotas", ha señalado Gaudes.

Control de plagas

La consejera ha recordado que la prevención de plagas es una de las prioridades del Ayuntamiento, y que en los últimos años se ha destinado una mayor inversión a este tipo de tratamientos. "Todo esto es gracias a que hay una partida presupuestaria que en los últimos años se ha intensificado con más de 400.000 euros, con el fin de luchar contra las diferentes plagas que tenemos en la ciudad", ha indicado.

Además, ha explicado que estas actuaciones no se limitarán únicamente a las garrapatas, sino que en los próximos meses se intensificará también el control de otras plagas, como la mosca negra. "Ahora mismo nos toca la parte de las garrapatas, pero conforme venga el verano también trabajaremos con la mosca negra", ha adelantado.

Zonas de intervención

Entre los espacios que serán tratados en esta primera fase se encuentran parques emblemáticos como el Parque Grande José Antonio Labordeta, Tío Jorge, Los Poetas, Pignatelli, Delicias o Miraflores, así como plazas y jardines repartidos por toda la ciudad. En algunos de estos enclaves, debido a su extensión, los trabajos se realizarán en varias fases hasta el mes de junio.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus mascotas, las zonas en tratamiento estarán debidamente valladas y señalizadas. "El operativo se deja ver, la zona estará vallada, se podrá ver la furgoneta y al personal trabajando, por lo que lo más recomendable es que, cuando nos acerquemos a un parque con niños o con animales, intentemos estar en el lado más alejado posible para no interferir en el trabajo", ha indicado la edil.

Asimismo, ha pedido colaboración ciudadana para alertar a las autoridades en caso de detectar la presencia de garrapatas en otras zonas no incluidas en la campaña inicial. "Vamos a seguir trabajando en evitar que estos insectos proliferen en los parques y habrá una segunda intervención en caso de que sea necesario en algunas zonas", ha señalado.

Fundación SOS Lyme

Como el pasado año, el Ayuntamiento de Zaragoza colabora en la campaña SOS Garrapatas, impulsada por la Fundación SOS Lyme en colaboración con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el Foro de Pacientes de Aragón y el Colegio de Veterinarios de Zaragoza.

Esta iniciativa incluye materiales divulgativos para la población y formación para profesionales sanitarios y veterinarios sobre cómo actuar ante una picadura de garrapata y evitar que la enfermedad de Lyme se convierta en crónica. La Fundación alerta sobre la importancia de una correcta extracción de las garrapatas, ya que muchos métodos populares, como el uso de pinzas no homologadas, pueden ser peligrosos y aumentar el riesgo de infección.

El doctor Mariano Bueno, presidente de la Fundación SOS Lyme, ha recordado que la enfermedad de Lyme es una patología infecciosa multiorgánica que puede afectar gravemente a la salud si no se detecta y trata a tiempo. "Es importante aplicar un tratamiento lo antes posible para que la enfermedad no avance y no debilite el sistema inmune", ha explicado.

Además, ha destacado la importancia de la labor del Ayuntamiento en la lucha contra esta plaga: "Nos dedicamos precisamente a evitar que las personas se contagien, se infecten y tengan esta enfermedad que destroza vidas, afectando a la vida laboral, personal y familiar. Como zaragozano, me siento orgullosísimo de que el Ayuntamiento de Zaragoza haga esta labor año tras año", ha señalado.

El doctor también ha advertido sobre la dificultad de diagnóstico del Lyme y la falta de datos oficiales. "Uno de los grandes problemas es que no hay estadísticas fiables. Estamos detectando que hay más casos de los que realmente se diagnostican. Un paciente con Lyme crónico tarda una media de ocho años en ser diagnosticado porque esta enfermedad no se enseña tal y como es en la facultad, lo que complica su identificación", confirma.

Por ello, ha insistido en la importancia de la prevención y la detección temprana. "Si una persona encuentra una garrapata enganchada a la piel, es fundamental saber cómo extraerla correctamente y realizar una analítica. Preferiblemente, se puede hacer una PCR de la garrapata para determinar si está infectada", concluye.