Una organización denuncia la presencia de ratas en Zaragoza, pero el Ayuntamiento asegura que "está controlada"

La delegación de Facua en Aragón se ha dirigido al Ayuntamiento de Zaragoza para denunciar la presencia de una plaga de roedores en el barrio de La Almozara, una situación que, según la organización, afecta gravemente a la higiene y la salubridad pública de la zona.

Facua ha señalado que este problema se arrastra desde el pasado mes de noviembre de 2024, y que, a pesar de las denuncias realizadas por los vecinos y las quejas trasladadas al Consistorio, las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para controlar la situación.

"Grave problema de gestión"

En el escrito, Facua argumenta que la presencia de ratas en las calles de La Almozara refleja un "grave problema de gestión en el servicio de limpieza pública", algo que repercute negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos del barrio. La organización, que se encarga de velar por los derechos de los consumidores, asegura que "las autoridades no han respondido adecuadamente a la preocupación de los vecinos", quienes han solicitado con urgencia un refuerzo en la limpieza de las calles para evitar que el problema se agrave.

Según la organización, las quejas sobre la presencia de roedores en el barrio se han sucedido a lo largo de los últimos meses, y la situación no parece mejorar. La organización destaca que no solo se trata de un inconveniente estético o molesto, sino de un grave riesgo para la salud pública, que puede desencadenar en la transmisión de enfermedades y otros problemas sanitarios.

En este sentido, Facua exige al Ayuntamiento de Zaragoza que tome medidas inmediatas y adopte un plan más eficiente para erradicar la plaga y evitar futuros brotes.

La respuesta del Ayuntamiento

Ante las acusaciones de Facua, desde el Consistorio han aclarado que desde que se recibieron las primeras quejas en noviembre de 2024, el Instituto Municipal de Salud Pública ha intensificado las labores de control y prevención en el barrio. Según el Consistorio, se han realizado tratamientos continuos y sistemáticos en las zonas afectadas, especialmente en la red de saneamiento del barrio, con el fin de controlar la población de roedores.

Además, los técnicos municipales afirman que estos tratamientos se llevan a cabo en todos los puntos de la ciudad donde se detecta la presencia de roedores o cualquier otra plaga.

El Ayuntamiento asegura que no se ha vuelto a recibir ninguna queja de los vecinos de La Almozara desde finales de 2024, y que los técnicos han comprobado que no ha habido consumo del cebo con raticida en las zonas tratadas en las últimas semanas. Esto, según explican desde el Consistorio, indicaría que la plaga ha sido controlada, pues si las ratas no consumen el cebo es porque han desaparecido de la zona.

De igual manera, el Ayuntamiento resalta que los residentes de la zona han mostrado su agradecimiento por la dedicación de los técnicos y la continua presencia de estos en el barrio, lo que, según la administración, demuestra la efectividad de las medidas adoptadas.

En cuanto a las críticas de Facua, el Consistorio ha expresado su decepción por lo que consideran una alarma innecesaria, y ha afirmado que el Instituto Municipal de Salud Pública ha incrementado su presupuesto en los últimos años para hacer frente a este tipo de situaciones y evitar que las plagas se conviertan en un problema más grave. La administración local también ha subrayado que, además de la lucha contra los roedores, se realizan campañas preventivas para controlar otras plagas, como las palomas o la mosca negra.