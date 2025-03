Las piscinas municipales de La Almozara podrán ser explotadas por una empresa: "Zaragoza se está regalando"

El barrio de La Almozara tendrá piscinas. Una demanda vecinal que, si bien lleva siendo una demanda del barrio desde hace tiempo, se ha hecho realidad con una fórmula que no ha convencido a todos.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, durante el pleno celebrado esta mañana, la modificación aislada del Plan General Urbano (PGOU) que permitirá transformar los suelos públicos donde se edificará el futuro equipamiento deportivo que explotará durante 75 años un inversor privado. Una decisión que se ha conseguido con los votos a favor de PP y Vox (19) y el rechazo de la bancada de la izquierda (11), así como de los vecinos del barrio.

"Piscinas sin perder zonas verdes"

"Zaragoza no es que se esté vendiendo, es que se está regalando a los intereses privados", ha reclamado José Antonio García, portavoz de la asociación de vecinos y consumidores la Aljafería. Ha declarado que este tipo de planes se rigen por un "urbanismo a la carta" sin escuchar las demandas vecinales, que piden "unas piscinas en un espacio donde no haya que cambiar zonas verdes".

Hasta seis asociaciones vecinales se han personado en el salón de plenos del Ayuntamiento para exponer su contrariedad ante la modificación aislada. "Señora alcaldesa, no le puede hacer esto a quienes confiaron su voto confiando en que haría un barrio mejor", ha expuesto Jesús Arcusa, de la asociación cultural Rebellar.

Entre las demandas que han expuesto los representantes vecinales destaca, además del rechazo a la cesión de suelos públicos a una empresa privada, la ubicación escogida para el proyecto. "Nos gusta cuidar el barrio y queremos que las piscinas se hagan donde se celebra el rastro, en el parking sur de la Expo, donde tanto el mercadillo como el centro pueden convivir ahí solárium y no hace falta talar árboles", ha reclamado Ángel Refusta, portavoz de la asociación Pensionistas y Jubilados de la Almozara.

"No se destruye ningún árbol, porque no hay"

Una desaparición de zonas verdes que, según el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, no es real. "No se destruye ningún árbol entre otras cosas porque no hay, es un suelo abandonado durante hace muchos años", ha señalado.

Asimismo ha asegurado que esta modificación aislada de los suelos es "meramente calificativa", y que lo único que hace es que "ahora se contempla un equipamiento deportivo constituido por un agente privado". En este sentido, ha añadido que los precios serán los mismos que en otros centros municipales.

Por su parte, el portavoz de Vox, Julio Calvo, ha señalado que con su voto a favor de la modificación tratan de "huir de la demagogia". Además, sobre la propuesta "de una parte de los vecinos de la Almozara" de edificar las piscinas en la zona del rastro ha asegurado que se trata de una contradicción, "no solo por el peligro de inundaciones que tiene la zona, sino porque se construiría a 500 metros del parque deportivo Ebro y carece de sentido".

"La ciudad de las oportunidades"

Más críticos con la modificación han sido el PSOE y ZEC. El concejal socialista, Guillermo Ortiz, ha asegurado que los vecinos "no quieren pepinos, quieren piscinas de barrio" y ha añadido que se trata de una "privatización encubierta".

Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común, ha señalado también que esta operación es "todo un pelotazo" y ha continuado confirmando que el Gobierno municipal "se dedica a hacer negocio con la ciudad de las oportunidades, para sus amigos, mientras ocultan con luces y flores".