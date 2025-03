Tatiana Gaudes, concejala de Movilidad de Zaragoza: "Meter más líneas de bus es imposible, la ciudad está bien conectada"

Tatiana Gaudes (Zaragoza, 1991) asegura estar "satisfecha" con los nuevos pliegos del bus, llamados a transformar la movilidad de la capital y a mejorar las conexiones en los barrios que más han crecido en los últimos años. Las nuevas circulares, la línea 38 y los cambios en la línea 36 estarán en marcha a mediados de marzo y más adelante habrá más novedades.

El Ayuntamiento trabaja para probar, a modo de piloto, autobuses con prioridad semafórica en avenidas grandes y rectas como podrían ser el paseo de Sagasta o Conde de Aranda. También diseña la movilidad al nuevo estadio modular en el Parking Norte -con lanzaderas que previsiblemente saldrán del Centro- y valora permitir acceder a los nuevos autobuses eléctricos de Mercedes por la puerta central, aunque los técnicos "son reticentes" y creen que aumentarán los impagos.

Gaudes se abre, asimismo, a la llegada de empresas de 'car sharing' a Zaragoza y avanza una prueba piloto sobre la recogida orgánica con contenedores abiertos y cerrados dentro de una misma zona para evaluar el nivel de impropios como pide Vox.

El nuevo pliego del bus ha sido la bestia negra durante los últimos años, pero por fin se materializa, aunque ha tenido que venir el TSJA para acelerar los plazos. ¿Satisfecha con el resultado?

Sí. Desde el primer día de la prórroga comenzamos a impulsar el expediente para la redacción de los pliegos. Siempre se ha estado trabajando. El pronunciamiento del TSJA hizo que los plazos se acortaran y nos obligó a acelerar, pero eso no significa que no hayamos estado trabajando.

Estamos muy contentos, ha sido un trabajo intenso y, sobre todo, colectivo, con la participación de gran parte del Ayuntamiento. Es el contrato más grande que licita el Ayuntamiento y tienen que intervenir diferentes áreas. Después de haberlo presentado a los vecinos a través del Consejo de Ciudad estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido.

¿Qué fecha de implantación manejan?

Ahora estamos a la espera de recibir las propuestas de los ciudadanos, como ya dijimos al juez, para cerrarlo lo antes posible. Una vez que tengamos todas las propuestas, evaluaremos cuáles son viables y cerraremos los pliegos para sacarlos cuanto antes a licitación. Estimamos que en un mes, desde finales de febrero, podamos tenerlos listo. Es decir, en marzo o abril.

Una de las grandes novedades es el nuevo circular. ¿Cuándo lo veremos? ¿Será a la vez que la prueba piloto del 38?

Las nuevas circulares, la línea 38 y los cambios en la línea 36 estarán en marcha a mediados de marzo.

Gaudes, en su despacho durante la entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

¿Espera contestación social? Hasta ahora, las líneas que ha tocado la han tenido...

Las líneas que se han ido tocando eran las más sensibles. Hemos querido trabajar desde el primer momento aquello que podía resultar más problemático. Yo no lo llamaría contestación social. Los vecinos han tenido la oportunidad de expresar lo que les gustaba más o menos de las propuestas, y hemos trabajado dentro de nuestras posibilidades para ajustarlas a las necesidades tanto de los vecinos como a las nuestras. No ha habido un rechazo frontal a los pliegos del autobús.

Un buen ejemplo es Valdefierro y la 24. La apuesta inicial era establecer unas nuevas circulares, y ahí sí ha habido contestación social. Se ha llegado a un acuerdo con los vecinos porque nosotros entendíamos que Valdefierro es un barrio en potencia y debía tener más de una línea, ya no solo la propia 24, sino que necesitaba otra como la 57 para dar servicio a las zonas de nuevo desarrollo.

Luego está la parte de Rosales y Arcosur. Hicimos una primera propuesta y, a raíz de ella, hemos intentado mejorar todas las zonas del distrito, algo bastante complicado. No solo hemos mantenido el 41, sino que hemos cubierto la necesidad de tener un autobús que conecte las tres zonas y mejorar a Arcosur los tiempos de frecuencia. A partir de ahí, las líneas siguen siendo las mismas. La gente está contenta con las actuales, pero se necesitaba una mayor dotación de buses para mejorar las frecuencias, sobre todo en fines de semana.

El resto de la ciudad no se ve afectada por los cambios, es todo a mejor. Meter más líneas por la ciudad es imposible, tenermos una ciudad ya muy bien conectada.

Hablando de mejoras, ¿veremos autobuses con prioridad semafórica?

Estamos trabajando para que haya zonas con prioridad semafórica. Todos los autobuses contarán con un sistema de prioridad semafórica, una mejora tecnológica a la que tenemos que empezar a darle prioridad. Eso se regularizará a través del contrato de semáforos, aún por licitar.

En Zaragoza ya se ha probado un autobús autónomo, algo pionero en España, y seguimos apostando por la innovación en el sector del transporte. La idea es ir trabajando para mejorar los tiempos y tener mayor fluidez. Se probará en grandes avenidas; zonas rectas y grandes como el recorrido del 33 y 34, como Sagasta o Conde de Aranda.

Hay zonas de la ciudad, como la avenida de Cataluña, que van a experimentar una gran transformación. Según dice, el 20% de los kilómetros del contrato se pueden adaptar a las necesidades. ¿Cómo de ágil sería esa adaptación?

Los ajustes de líneas van a ser más sencillos, pero la creación de líneas en sí se seguirá haciendo mediante modificación de contrato como ya viene ocurriendo hasta ahora. Crear una línea es más complicado en cuanto a los procesos y los trámites que tienes que seguir, pero ajustar los recorridos va a ser muchísimo más fácil. Es un contrato mucho más flexible en ese sentido.

Ha anunciado que se van a instalar validadoras para entrar por la puerta central de los autobuses. ¿Aumentará el impago? ¿Quién tendrá que vigilar que se cobre?

Es una parte que nos da respeto a la hora de modificar el reglamento de viajeros. Ahora mismo, la normativa dice que los pasajeros deben subir por la puerta principal. Pero, con la llegada de los nuevos Mercedes eléctricos que tienen validadoras en el centro, modificaremos el reglamento para permitir el acceso de personas con carritos de bebé o sillas de ruedas. Eso es lo más urgente.

Aún tenemos pocos autobuses con esas características, unos 40 de una flota de 300. Por eso, nos lo tenemos que tomar como una prueba piloto. A futuro, observaremos cómo se comporta la gente con estas nuevas configuraciones. Los servicios técnicos, a día de hoy, son reticentes porque creen que el fraude va a aumentar en el autobús. Lógicamente, si eso ocurre habrá que compensarlo con más revisores o más sistemas de detección de fraude, pero eso es algo que queremos estudiar tranquilamente.

"Somos más incívicos para otras cosas. Las multas por impagos en el bus suelen estar más relacionadas con despistes que con una negativa directa"

¿Hay mucha picaresca en Zaragoza?

Significativa no es. Mi percepción es que hay más en los tranvías que en los autobuses. En general, creo que la gente en Zaragoza tiene bastante asimilado el uso del transporte público. Somos incívicos para otras cosas, como la limpieza y el hecho de dejar basura fuera del contenedor. Las multas por impagos suelen estar más relacionadas con despistes que con una negativa directa a pagar.

Entonces, ¿por qué son reticentes los técnicos?

Yo creo que es más una cuestión cultural. En algunos países anglosajones es habitual que los pasajeros suban por cualquier puerta y validen más tarde. Aquí, estamos más acostumbrados a hacerlo por la puerta delantera, donde el conductor ve a los pasajeros. Por eso, cambiarlo requerirá de un proceso de adaptación. Además, tenemos que asegurarnos de cumplir con la legislación sobre accesibilidad y garantizar que no haya ningún problema para las personas con movilidad reducida.

Ha mencionado la llegada de los nuevos autobuses eléctricos, ¿cuándo veremos los primeros Mercedes por las calles?

Todos los nuevos autobuses, los 40, llegarán este 2025, el proceso de entrega se está cumpliendo según lo previsto. Cabe destacar que, una vez recibidos, no se ponen en circulación de inmediato, ya que es necesario instalar las validadoras, las cámaras o el gps y matricularlos.

Actualmente hay dos autobuses en proceso de matriculación y otros dos han tenido que llegar esta misma semana. Durante todo el mes seguiremos recibiendo dos por semana, de modo que acabaremos marzo con ocho.

"Con el estadio modular, los refuerzos serán similares a los que se hacen ahora en La Romareda. Habrá tanto antes como después de los partidos y se graduarán en función del día de la semana y la hora del evento"

¿Cómo se va a garanitizar la movilidad al estadio modular del Parking Norte?

Lo que se va a hacer es establecer las lanzaderas posibles y necesarias, pero aún no tenemos los cálculos exactos ni hemos definido específicamente los puntos de salida. Lo más práctico sería que salieran desde el Centro, siguiendo el modelo que se utilizaba cuando había dos recintos en las Fiestas del Pilar. El tranvía se reforzará de manera similar a lo que se hace con la Romareda, tanto antes como después del partido, y se graduará según el día de la semana y la hora del evento.

Se espera que muchos aficionados también se desplacen caminando, especialmente los que vivan en zonas cercanas como el Actur o Parque Goya, o por su cuenta, usando el coche.

Además, se habilitarán plazas de estacionamiento tanto en el Parking Norte como en el CPS, en la zona de autocaravanas y en los campos de la Federación. En eventos de este tipo, el transporte público es un apoyo que puede absorber a una parte de los asistentes, pero, como pasa en eventos similares, cuando salen 20.000 personas de un mismo lugar, la movilidad se complica. En un autobús caben unas 80 personas, por lo que harían falta 250, uno detrás de otro, para sacar a todo el mundo, lo que obligaría a tener toda la flota disponible.

Cuando a Zaragoza le confirman que es una de las sedes del Mundial 2030 le piden una serie de deberes, y uno de los más inmediatos es tener un plan de movilidad. ¿En qué punto está?

Bueno, hasta 2030 todavía falta, pero creo que la parte más inmediata ya está en marcha. Las circulares, por ejemplo, van en la línea de lo que nos pidió la Federación, que es conectar la ciudad, especialmente con el centro y con la estación, ya que es el punto clave de llegada para los viajeros que vendrán en tren. En ese sentido, las circulares cumplen con las expectativas que nos pedían.

En marzo también empieza la primavera y llega con nuevo comité del bus. ¿Espera un otoño caliente?

No, creo que va a estar todo tranquilo. Al final, creo que hablar y entenderse es lo más importante para que podamos salir todos beneficiados. Las elecciones del comité van a ir bien y confío en que se llegue a un acuerdo lo antes posible porque es lo más óptimo para todos.

Por cierto, hablando de primavera. ¿Qué novedades traerá este año el Zaragoza Florece?

Habrá muchas novedades. Al final, el Zaragoza Florece ha crecido tanto que ya es una fecha marcada en el calendario para todos los zaragozanos. Una que no es directamente del Zaragoza Florece, pero que va a ser muy chula, es un desfile con animales en la calle de Alfonso I con una temática primaveral. Será la semana de antes. Queremos potenciar mucho la adopción y va a ser muy bonito.

La expansión del Bizi está prevista ya para este año. ¿Por qué barrio van a empezar? ¿Veremos el servicio al 100% antes de las Fiestas del Pilar?

Sí, la idea es que todo esté listo para octubre. El resto de bicicletas y estaciones se empezarán a recibir en abril. Tan pronto como lleguen empezaremos a ponerlas.

Con Vox tenían varios compromisos sobre los carriles bici. ¿Cómo está ese punto?

Con Vox tenemos estudios sobre los carriles bici y los ciclocarriles, pero todavía no están listos. Sé que ya se han reunido con los técnicos y con la empresa a la que se han adjudicado los contratos. Eran tres contratos menores para hacer los estudios y análisis, pero aún no tenemos nada definitivo. Se han reunido para definir los índices del informe.

Este año, lo que vamos a intentar hacer, más que construir nuevos carriles bici, es buscar puntos para mejorar las conexiones ciclistas. Estamos trabajando en diferentes zonas de la ciudad para conseguirlo, de manera que sea más ciclable. Por ejemplo, el otro día inauguramos un pequeño tramo en la calle de la Puebla de Híjar que conecta con el carril bici de la zona del Príncipe Felipe. También tenemos identificado un punto en la zona de Valdefierro donde vamos a mejorar la conexión y potenciar el uso de la bici.

"Vamos a seguir ampliando la red de carriles bici. Tenemos más de 150 kilómetros y si contamos a los que conectan con otras localidades cercanas llegamos a los 170"

Entonces, ¿se va a seguir ampliando la red de carriles bici?

Sí, seguimos trabajando con el Consorcio para ampliar la red de carriles bici. De hecho, tenemos varios proyectos en marcha, como el de Miralbueno, que va a estar listo pronto. Hay otros como el de Almozara, de 1.400 metros, que están ya adjudicados, y también tenemos la conexión de Plaza, Garrapinillos y Utebo.

¿Cuántos kilómetros de carril bici hay en la actualidad?

Ahora mismo tenemos más de 150 kilómetros de carriles bici en Zaragoza, y si contamos los que conectan con otras localidades cercanas, llegamos a más de 170.

¿Se están planteando extender el casco al Bizi? Al fin y al cabo, cogen la misma velocidad que un patinete eléctrico...

A día de hoy no nos lo planteamos como obligatorio. Si aumentase la siniestralidad en bici, cosa que no creo que pase, igual podríamos plantearlo. Al final, se van tomando decisiones conforme a los datos y a las informaciones que se tienen. Pero hasta el momento, en estos dos meses del nuevo servicio Bizi no ha habido ningún problema. El 'feedback' ha sido muy positivo, así que, a día de hoy, ese escenario no se contempla.

Si alguna vez se planteara hacer obligatorio el uso del casco tendría que decidirse a nivel nacional, porque bici eléctrica hay en todas las ciudades de España. Si se viese un aumento de siniestralidad tendría que ser el Gobierno quien diese el paso. Es algo que tendría que haber hecho ya con el patinete.

Hablando de seguridad vial, hace poco escuchamos 'hablar' a los semáforos de la parada de la Romareda donde murió atropellada una niña de 12 años. ¿Se van a extender a otras paradas del tranvía?

Sí, estamos trabajando en ello. Vamos a mejorar las paradas del tranvía, especialmente aquellas cercanas a colegios, como las de San Francisco y Conde de Aranda. Además, estamos trabajando en varios puntos de la ciudad para mejorar la seguridad vial de manera integral, teniendo en cuenta todos los actores. También estamos implementando señales lumínicas, como las balizas en San José y en la reforma de la avenida de Valencia. En Miralbueno estamos haciendo pruebas piloto con semáforos inteligentes que se iluminan cuando pasa un coche o un peatón para aumentar la visibilidad. La prioridad ahora es trabajar especialmente en las zonas de los colegios por donde pasa el tranvía.

¿Se extenderán entonces más allá de las tres paradas anunciadas?

Sí, sobre todo, la idea es llevar esos semáforos sonoros a otros tramos y seguir buscando nuevas acciones de seguridad vial. Por ejemplo, también estamos trabajando en los cambios de trazados, y eso es algo que tenemos que implementar.

Nos gustaría abordar acciones muy concretas en las diferentes paradas utilizando elementos visuales, como trabajar con las marquesinas para ayudar a concienciar a los ciudadanos. Ahora mismo, estamos actuando de manera muy potente en Seguridad Vial. Tenemos un nuevo plan ya en marcha y lo que toca es implantar las acciones una por una.

Zaragoza apostó por traer patinetes, motos de alquiler, triciclos... Ahora, en cambio, se repliega. ¿Por qué?

Creo que la decisión de quitar los patinetes responde, sobre todo, a la bajada del número de usuarios. En estos primeros meses del nuevo Bizi, el 50% de los usuarios han dejado de usar el patinete para pasarse a la bicicleta. Consideramos que nuestro modelo es el de bici pública y queremos que sean cada vez más los zaragozanos que se sumen a ella, pero eso no quita para que podamos seguir teniendo motos eléctricas o incluso potenciemos todo lo que tiene que ver con el 'car sharing', que ahora mismo en Zaragoza no tenemos.

Estamos interesados y abiertos a hacer pruebas piloto con este tipo de empresas para ver cómo funcionan en la ciudad. A día de hoy no hay ninguna interesada, pero es una vía a explorar. Sobre todo en lo que respecta a la gente joven, que cada vez va aplazando más la compra de un vehículo.

Toda esa parte que en Europa ahora mismo se está poniendo muy de moda, con coches compartidos como también hemos podido ver en ciudades como Madrid, va a ser una respuesta a futuro en ciudades que igual no son tan grandes como Zaragoza, pero que también tienen esa demanda de movilidad.

¿Y qué pasará con las personas que tuvieran abono anual de patinete eléctrico?

En cuanto se cierre el contrato, a las personas que tengan el abono anual se les devolverá el dinero correspondiente. Todo eso lo gestionan las empresas directamente. De hecho, están trabajando ahora en esas gestiones.

¿Cómo valora los primeros compases de la nueva contrata de limpieza?

Yo creo que no hay más que ver la ciudad. Está más limpia. Sin duda, hemos avanzado, pero todavía tenemos que seguir trabajando, especialmente en aquellas zonas donde pueden surgir problemas. Con la nueva contrata hemos logrado localizar de forma más eficiente las áreas con mayor necesidad y actuar rápidamente ante problemas como el desbordamiento de contenedores.

En general, mi apreciación es muy positiva: los medios que utilizamos son más nuevos y eso se refleja en la eficacia y eficiencia del servicio. Pero también creo que debemos trabajar en la concienciación, sobre todo en lo que respecta a dejar la basura fuera de los contenedores. Es algo fundamental, como doblar bien las cajas de cartón para que entren en el contenedor en lugar de dejarlas tal cual. Son pequeñas acciones con las que, poco a poco, con campañas de concienciación, vamos a conseguir que la gente actúe de manera más responsable.

¿Qué respuesta han recibido de los ciudadanos?

La verdad es que el 'feedback' que recibimos, sobre todo de los que vienen de fuera, es muy positivo. La gente que visita la ciudad ve que está limpia, y eso es lo más importante. Además, en los barómetros que realizamos, aunque la limpieza siempre esté entre los principales problemas, se ha notado un avance significativo.

¿Y la recogida orgánica? ¿Está cumpliendo objetivos?

Estamos contentos, pero cuesta. Hemos duplicado el número de residuos orgánicos recogidos en el Actur y, al extenderlo a toda la ciudad, la cifra ha seguido creciendo. Aunque todavía es un reto, estamos en el camino correcto. Esta es una carrera de fondo. A día de hoy solo lo hacen los 'más cafeteros', aquellos que están más concienciados con el medioambiente, pero la gente joven lo está, así que confiamos en que ese 'gap'que tenemos ahora mismo se vaya corrigiendo con el paso de los años.

Ahora falta Valdespartera. Va a llegar este mes, así que va a ser inminente. Vamos a seguir trabajando en concienciación, especialmente en las zonas donde todavía es necesario un empuje extra.

¿Y qué hay sobre el estudio que Vox pidió respecto a la eliminación de la tarjeta o la aplicación para el contenedor de residuos orgánicos?

Para lo que nos servirá ese estudio será para calcular el nivel de impropios. Actualmente, tenemos entre un 8% y un 9%, que es una barbaridad. Los estudios que tenemos dicen que en Madrid y Barcelona, ciudades que tienen el contenedor abierto, el porcentaje llega al 20% o el 25%.

Vamos a hacer ese estudio y a poner en marcha una prueba piloto en alguna zona en la que haya contenedores abiertos y cerrados para ver si influye en la calidad del compost.