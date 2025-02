Vox se desmadra en el pleno de Zaragoza contra Pedro Sánchez y la quita de la deuda: "El puto amo es un puto sinvergüenza"

El debate sobre la quita de la deuda ha provocado el desmadre en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha tachado de "sinvergüenza" a Pedro Sánchez, y lejos de desdecirse como le pedían desde las filas del PSOE, ha elevado todavía más el tono. "El puto amo es un puto sinvergüenza", ha dicho.

Sus palabras han encendido a la bancada de la izquierda, que le ha instado a retirar "de inmediato" el calificativo y le ha recordado que Sánchez es el presidente del Gobierno de España. "¿Quiere que le explique los motivos o me ayuda usted a buscar un calificativo que le haga justicia y sea más preciso que sinvergüenza? Si quiere le doy todos los argumentos de por qué pienso lo que pienso y digo lo que digo", ha respondido Calvo.

"Usted ha dejado de ser una persona educada por no retirar lo que acaba de decir", le ha espetado la portavoz del PSOE, Lola Ranera, antes de llamarlo "maleducado" y reconocer que "nunca le había oído hablar así" "Se ha salido bastante fuera de guion", le ha reprochado.

Julio Calvo (Vox), en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Antes de llegar a estos extremos, el edil se había despachado a gusto contra las concesiones al independentismo. "Esta condonación de la deuda se ha pactado con Esquerra Republicana, no con el conjunto de las comunidades autónomas y esto me parece gravísimo. Oí con auténtico estupor las explicaciones que dio la señora ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Me pareció insultante", ha comenzado.

"Yo no sé si piensa que el resto de los españoles estamos a su nivel, que ya me parece bastante bajo, pero me pareció absolutamente insultante el que nos estén dando este tipo de explicaciones. Es una vergüenza sin paliativos", ha continuado durante su turno de palabra.

En su opinión, la primera gran consecuencia de la condonación es "el riesgo moral y de indisciplina financiera". "Crea un precedente peligrosísimo que podría desincentivar la gestión responsable a la espera de otro rescate y vulnera el principio de equidad. No se condona lo mismo a todos ni se tiene en cuenta a quienes se les ha privado de servicios precisamente para no incurrir en un endeudamiento excesivo. El señor Pedro Sánchez no gobierna, maquina. Lo que tenemos al frente de la presidencia del Gobierno es un sinvergüenza", ha manifestado.

"El coste de la deslealtad"

La portavoz del PSOE ha defendido que con la quita "se van a liberar intereses", dinero que se podrá destinar "a trabajar en los servicios públicos" y a que los ciudadanos "tengan médicos, profesores y mejores instalaciones". Ranera ha asegurado que la propia alcaldesa, Natalia Chueca, utilizó la reducción de intereses para justificar la inyección de capital del Consistorio y la DGA a La Nueva Romareda SL, sociedad que capitanea la construcción del nuevo estadio de fútbol de la capital.

A su juicio, Pedro Sáchez "ha pasado al PP por la izquierda" y les ha dejado sin argumentos. El debate ha hecho que la propia alcaldesa haya querido tomar la palabra para arremeter contra "lo caro que nos está saliendo que gobierne Pedro Sánchez a pesar de haber perdido las elecciones".

"Primero estuvimos hablando de los pagos de la investidura. Cuando pensábamos que todo había finalizado con la ley de amnistía vimos cómo entregaron ayuntamientos como el de Pamplona a los herederos de ETA. Nos están intentando engañar burdamente a todos los españoles mutualizando el coste de la deslealtad y de quienes han intentado romper España", ha manifestado.