Una de las discotecas más conflictivas de Zaragoza pide abrir por las tardes y enfurece a los vecinos de la zona

La Garden, una de las discotecas más conflictivas de Zaragoza, plantea abrir ahora también en horario de tardes y para un público más joven. Así se puede leer en una de las circulares que el Ayuntamiento de la ciudad ha enviado a los vecinos de la zona para que puedan presentar alegaciones ante la iniciativa.

En el expediente se señala que Tombi S.L, la empresa que gestiona el local, ha solicitado la licencia para ejercer la actividad de "discoteca juvenil" en este establecimiento de la avenida San Juan Bosco. El horario que se señala para esta actividad, dirigida a jóvenes de entre 14 y 18 años, es de 20.30 a 23.00. A partir de esa hora, se daría paso a la fiesta, eso sí, ya pensada para un público mayor de edad.

Ante estos hechos, y con el historial que acumula este local en la ciudad, en la carta se informa a los vecinos que tienen la oportunidad de formular "las observaciones que estimen convenientes" al Servicio de Licencias de Actividad durante el plazo de un mes. Eso sí, según han confirmado a este diario fuentes del Ayuntamiento, si el local no incumple ninguna normativa "la discoteca juvenil seguiría adelante".

Esta noticia ha levantado de nuevo las criticas y las quejas vecinales, que ya se vienen acumulando en un cajón sin fondo desde la reapertura del local en mayo de 2022. "Estamos hasta el gorro de las molestias, las peleas, acuchillamientos y el ruido de manera constante los fines de semana", asegura una vecina de la zona.

"Una academia de bandas"

La "pesadilla" que sufren durante el descanso nocturno se adelantará ahora a las cenas familiares provocando que los habitantes de San Juan Bosco no puedan "ni dormir, ni vivir tranquilos". Y eso aún conociendo que la fiesta vespertina será dirigida a un público más joven, donde no estará permitida la venta ni el consumo de alcohol. Aunque aún así, desde el vecindario aseguran que "según el tipo de personas que viene a esta discoteca" ya se hacen una idea de lo que les espera.

"Esto se va a convertir en una academia de las bandas", señala la residente. Define esta nueva fiesta como "todo un despropósito" porque, precisamente por la edad de este nuevo público, "se dará pie a captar jóvenes para las bandas juveniles". Una nueva reocupación que nace por los antecedentes vividos en el local: "Sabiendo todo lo que ha pasado en la discoteca, como pueden permitir poner a menores en manos de esta gente", lamenta.

La vecina asegura que, tras estas noticias, la batalla campal contra la garden se ha convertido en toda una guerra en San Juan Bosco. "Vamos a presentar alegaciones y a luchar con todo lo que podamos para que cierren de una vez este sitio", declara la mujer.

No son solo las molestias del ruido, "provocado en gran parte por las peleas que se acumulan en la plaza una vez terminada la fiesta", sino que el miedo a vivir en estas circunstancias lo que ha llevado al vecindario a decir "basta". "No es un escenario muy apetecible", asegura la residente, y pone de ejemplo algunos de los episodios que se viven en la zona cada fin de semana: "Gente gritando, pedradas contra las viviendas, vómitos e incluso han llegado a colarse en los portales cuando algún vecino entra. A todo esto se le añade las redadas policiales, si no es por uso de armas blancas es por exceso del aforo o por trapicheos de drogas, y también los atracos que sufren en los alrededores", enumera.

"La paciencia tiene un límite y, aquí, se nos ha acabado a todo el mundo", agrega la vecina.

"La unión hace la fuerza"

Desde la asociación vecinal de Ciudad Jardín llevaron a cabo una reunión informativa este lunes para avisar a los residentes y recopilar las quejas y demandas de todos ellos. "Esto tiene que acabar, no podemos vivir con esta inseguridad", explican desde el colectivo vecinal.

Para ello, desde la asociación han preparado un borrador que informará sobre la situación a los vecinos, tanto de San Juan Bosco, como de Tomás Bretón, avenida Valencia y Ciudad Jardín (entre otros). "Les avisamos de que tienen un mes para presentar alegaciones contra esta nueva discoteca juvenil. La unión hace la fuerza", apuntan desde la agrupación.

Por su parte, preguntados a este respecto, los responsables de la discoteca declinaron hacer declaraciones y aseguraron no poder decir "nada" sobre el asunto.