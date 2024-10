Así están los acuerdos de PP-Vox 2024 de cara a los nuevos presupuestos: cumplimiento casi total con "insatisfacción"

A las puertas de la negociación del presupuesto de 2025 y con las ordenanzas fiscales todavía en el aire, PP y Vox hacen balance del acuerdo alcanzado para sacar adelante las cuentas del curso pasado. Un total de 950 millones de euros que han permitido a Zaragoza avanzar en proyectos como La Romareda, la rehabilitación del Huerva, la reforma del albergue municipal o las de las avenidas de Navarra y Cataluña.

Hace un año, cuando comenzaron las negociaciones del presupuesto en vigor, Vox puso ya varias líneas rojas a Natalia Chueca. Algunas de las condiciones para pactar fueron que se llevaran a cabo la creación de la comisaría del Casco Histórico, la regeneración de los barrios y los polígonos industriales o la reforma de la calle Oeste.

Pero, de las 41 partidas acordadas, que alcanzaban un total de 11,4 millones, ¿cuántas se han cumplido y cuáles se han quedado en el cajón?

Según señalan desde el Gobierno de Zaragoza, están en marcha "prácticamente la totalidad de los proyectos incluidos en el pacto presupuestario con Vox". Ponen como ejemplos importantes la propia comisaría del Casco, la remodelación de la calle Oeste (en el barrio de Santa Isabel) o los convenios de Políticas Sociales.

Asimismo, señalan que la comunicación ha sido "fluida hasta la fecha", un hecho demostrado mediante "los compromisos que se han ido cumpliendo". Tal ha sido la comunicación que, desde el Ayuntamiento, aseguran que "Vox es conocedor del estado de cada partida gracias al seguimiento periódico que se da entre ambas partes".

"Insatisfacción"

No obstante, los de Julio Calvo tienen una percepción diferente, más bien de "insatisfacción". "Sentimos que se han cumplido poco, de momento", apunta el portavoz.

Unas promesas que esperan ver en su mayoría cumplidas antes de 2025, aunque sí afirman que "el gasto más importante llega suele llegar en el cuarto trimestre". No obstante, Calvo insiste en que "por ahora" consideran que "se han cumplido pocas cosas".

Pese a todo, asegura ser consciente de que "la cosa se va a acelerar estos días". Se refiere así al asfaltado de los polígonos de Malpica y Cogullada, que cuenta con dos partidas de 500.000 euros cada una (un millón en total), y en los que se comenzará a trabajar de forma inminente.

Ejecución hasta septiembre

La ejecución del presupuesto pactado en el mes de septiembre, según uno de los informes mensuales que manejan desde Vox, era de un 6,4 %, mientras que un 30% estaba ya comprometido. Entre los efectuados, siendo 13 de 41 partidas, se encontraban el convenio con Red Madre, otro con '3ymás', el nuevo aparcamiento de la calle Embarcadero o la operación asfalto.

Así, la comisaría del Casco Histórico, la prolongación de la calle Oeste o el convenio con Casa Cuna (en apoyo a la maternidad) "ya se habían comenzado a atar", apuntan desde la formación. Ahora, a mediados de octubre, se le suman otras promesas llevadas a cabo como son las auditorías de carriles bicis, ciclocarriles y el estudio de los carriles multiusos.

Uno de los posibles motivos del retraso, según Julio Calvo, es debido a que "las partidas del PP se financian con el presupuesto, mientras que las de Vox se llevan a cabo solicitando créditos, siendo mayor la tramitación y el tiempo de espera". A lo que añade que no se siente "satisfecho" puesto que considera que "se da prioridad a sus partidas".

Ahora, con las dudas de si habrá un posible pacto para aprobar los presupuestos de 2025 -no solo en el Ayuntamiento, sino en el Gobierno de Aragón, donde la relación entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco no pasa por su mejor momento-, Calvo se muestra desconfiado. "Yo creo que no va a haber posibilidad de acuerdo, porque no vamos a votar a favor de algunas ordenanzas fiscales que prevén una subida de impuestos", apunta.

Se refiere así al aumento de un 13% de la recogida de basuras (24% en dos años) y un 15% en el tratamiento de residuos que pretendía llevar a cabo el Gobierno municipal. Un enfriamiento y distanciamiento de la relación política que se ha agravado con la decisión del PP de dejar en el aire modificación de las plusvalías, que pretendían bajar dos puntos este año y que, para Vox, va a ser una línea roja a la hora de tratar los nuevos presupuestos.