Zaragoza se moviliza contra la soledad no deseada con encuentros para los mayores en la plaza del Pilar

El 14,7% de las personas mayores de 65 años viven solas en Aragón. Este es solo uno de los datos que ha detectado el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza a partir de los pacientes ingresados en el mismo.

Bajo esta, y otras situaciones de soledad que afectan tanto a mayores como a pequeños en la ciudad, el centro ha unido fuerzas con el Ayuntamiento para hacer frente a este problema. La actividad, que se celebrará el próximo viernes (18 de octubre) en la plaza del Pilar, consistirá en sentarse alrededor de una mesa a conversar.

Se dispondrán un total de 15 mesas, con dos sillas en cada una de ellas. En cada par de sitios, se ubicará a un voluntario o profesional y a una persona mayor. De esta manera, se pretende demostrar la importancia de dedicar un tiempo a la escucha, a acompañar y a cuidar al que está sentado enfrente.

"Es una acción sencilla que pretende dar voz a quien no tiene con quien hablar, bien porque están solos o porque se sienten solos", ha explicado la responsable de Obra social y Voluntariado del Hospital San Juan de Dios, Marga Pérez. Lo ha señalado así, junto a la concejal del Mayor, Paloma Espinosa, durante la presentación de la actividad que tendrá lugar en la Semana contra la Soledad no Deseada que se celebra del 14 al 12 de octubre.

Una iniciativa que, según Espinosa, se sitúa como una novena área en el Plan del Mayor que presentó la alcaldesa, Natalia Chueca, la semana pasada. "Cuando se nos propuso la colaboración no tuvimos ninguna duda porque esta situación, que afecta a gran parte de la población zaragozana, es una prioridad para nosotros", ha expresado la concejala.

Voluntariado domiciliario

La necesidad de atención a las personas más vulnerables es una práctica que llevan realizando desde hace más de cuarenta años en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Una lucha contra "esta realidad silenciosa" que, según Pérez, ha ido un paso más allá, atendiendo a los afectados en los domicilios.

"Cuando los pacientes están ingresados los voluntarios les ofrecían acompañamiento pero, al recibir el alta, esta atención dejaba de existir y muchos volvían solos a casa", ha apuntado la responsable. De ahí nace este proyecto que se puso en marcha el septiembre de 2023 y que ya cuenta con 10 usuarios.

Según los datos del Observatorio de la Soledad no deseada 1 de cada 4 niños de 12 a 10 años no se sienten acompañados y el 50% de los mayores de 80 años viven con sensación de soledad. "No se trata de un problema social nuevo, sino que es ahora cuando se ha puesto encima de la mesa", ha señalado la responsable.

Entre las causas que incrementan esta lacra social en los mayores, Pérez ha enumerado las siguientes: "El envejecimiento progresivo de la población, la pérdida de seres queridos, el descenso de la natalidad, el aumento de las casas unipersonales y la dispersión geográfica".

No obstante, esta epidemia que afecta al 26% de los jóvenes, tiene otros orígenes entre los más pequeños de la ciudad: "La discapacidad, la orientación sexual y la nacionalidad son los tres motivos por los que los adolescentes y niños sienten rechazo y soledad por parte de la sociedad", ha observado la encargada de Obra social y Voluntariado del centro.

Para visibilizar esta realidad social, desde el Hospital San Juan de Dios, se llevarán acabo diversas acciones en diferentes ciudades como Barcelona o Valencia durante el 14 y el 20 de octubre. En Zaragoza, otra de las escogidas para frenar la soledad no deseada, la cita en la plaza del Pilar cuenta con la colaboración de Eboca y Cocacola, así como del Consistorio.