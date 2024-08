Las Delicias salva sus fiestas tras la polémica de 2023 y la "reticencia" de los proveedores

Las Delicias tendrá fiestas este 2024 pese a la polémica con el presidente de la comisión que las organizó hace un año -al que se le acusa de haberse apropiado de parte de la subvención municipal-, y a pesar de las "reticencias" de los grandes proveedores, reacios a participar al no haber recibido su dinero.

Jorge S. R. está denunciado por haberse quedado, presuntamente, más de 13.000 euros de la subvención que cada año concede el Ayuntamiento de Zaragoza al barrio para organizar sus días grandes. A esto se unen los 27.000 euros que le reclaman desde La Zaragozana, los gastos en iluminación y el caché de los artistas a los que no habría pagado.

La polémica ha hecho que este año no haya comisión, sino que sean tres entidades del barrio las que organicen los actos: la Asociación Cultural de Costumbres Aragonesas, la Peña Delicias y la Asociación de Vecinos Manuel Viola.

"Nos hemos encontrado reticencia por parte de mucha gente. Gracias a la solvencia de Carlos Sanz, de la Peña Delicias, han terminado aceptando, pero no ha sido fácil. Nos pedían el dinero del año pasado, nos decían: es que no hemos cobrado. Pero es que si pagábamos todo nos quedábamos sin fiestas este año. Además, la subvención es para este 2024. Por suerte, el Ayuntamiento no ha puesto ningún tipo de pega, la gente del barrio no tiene la culpa", remarca Jesús Galipienzo, presidente de la asociación cultural.

A pesar de las dificultades, todo está ya firmado y "va para adelante". "El 7 de septiembre tendremos el pregón, aunque los actos empezarán el día 6", comenta este veterano, que empezó a organizar las fiestas en 1989. "Terminé dejándolo pero es que, este año, si nadie se ponía al frente no iba a haber actos. Empezamos a trabajar en junio y, pese al poco tiempo que hemos tenido, se ha conseguido llegar a un acuerdo con las barras y cerrar una programación digna en la carpa. Si no se ha podido hablar con más gente ha sido por la premura de los plazos", destaca.

Por ahora se desconoce qué ocurrirá en 2025. Está por ver si se crea una nueva comisión con un nuevo NIF o si toma las riendas directamente una entidad del barrio. El problema radica en que, al estar todo judicializado, el NIF de la anterior comisión no se podía utilizar. Para este 2024, las asociaciones han preferido "no contar con nadie" del equipo de Jorge S. R. "para evitar malentendidos". "Cuando el juez aclare todo decidiremos qué hacer", sostiene Galipienzo.

Programa de fiestas

El pregón de las fiestas de Las Delicias de este 2024 correrá a cargo de Mario 'El Momo'. La noche del 7 de septiembre, los vecinos podrán escuchar las canciones de 'El Roce de Platero' y ya el domingo 8 se celebrará el 'Día del niño' en el recinto ferial. No faltarán los tradicionales campeonatos de guiñote, futbolín y parchís, la misa baturra en honor de San Roque y los cabezudos.

También habrá, de acuerdo con el programa oficial, pintacaras, fiestas de la espuma, actuaciones como la de 'Komando Komare' o la orquesta 'La Fania' o la XXI Muestra de Cortometrajes Aragoneses, entre otras muchas actividades.