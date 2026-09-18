Comprar en estos 882 comercios de Teruel puede tener premio: sortean 1.000 euros este otoño

CEPYME Teruel, en colaboración con Caja Rural de Teruel, las asociaciones territoriales de la provincia y el apoyo del Gobierno de Aragón, presentan la XVII edición de la campaña de dinamización comercial vinculada a la Tarjeta Amiga “ESTE OTOÑO TUS COMPRAS TIENEN PREMIO”.

Se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 20 de noviembre de 2026 en la provincia de Teruel.

Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar las compras en el comercio local durante el otoño, una época en la que el cambio de estación genera nuevas necesidades de consumo, y poner en valor la fidelidad y el compromiso de los clientes con los establecimientos del territorio.

Daniel Giner (presidente de CEPYME Teruel) y de Juan Mangas (director del Área de Negocio de Caja Rural de Teruel). CEPYME

Este año la campaña cuenta con 882 comercios adheridos en cerca de 80 municipios, lo que pone de manifiesto su carácter provincial y el compromiso tanto con las zonas urbanas como con el medio rural, con la finalidad de fortalecer el comercio local en todo el territorio.

Todos los clientes que realicen compras superiores a 20 euros en los comercios adheridos, pagando con la Tarjeta Amiga de Caja Rural de Teruel, podrán participar en el sorteo de un cheque regalo de 1.000 euros.

El premio deberá gastarse en los establecimientos asociados de la provincia antes del 31 de diciembre de 2026, asegurando que la inversión revierta íntegramente en el territorio.

La participación en el sorteo es sencilla: tras realizar la compra, los clientes deberán enviar el ticket de compra y sus datos de contacto al número de WhatsApp 681327504.

Pueden participar tantas veces como compras realicen en los establecimientos asociados, siempre que cumplan las condiciones de la campaña.

De esta forma, cada ticket supone una nueva oportunidad de conseguir el premio de 1.000 euros y, cuantas más veces se participe, más posibilidades habrá de resultar ganador.

La campaña se encuentra ligada a la Tarjeta Amiga, una tarjeta VISA gratuita, comercializada por Caja Rural de Teruel, sin costes de emisión, mantenimiento, ni renovación y sin necesidad de cambiar de banco, que se ha convertido en una herramienta fundamental para apoyar el consumo en el comercio local y permitir a los usuarios disfrutar de ventajas exclusivas y participar en campañas de dinamización comercial como la actual.

CEPYME Teruel viene realizando este tipo de campañas comerciales desde 2009, repartiendo miles de euros en premios y consiguiendo la implicación de centenares de establecimientos y clientes.

La continuidad de estas acciones resulta fundamental para apoyar la actividad económica local y mantener la cercanía con los consumidores.

En palabras del presidente de CEPYME Teruel, Daniel Giner: “Este tipo de iniciativas nos permiten poner en valor la importancia del comercio local y reforzar la confianza de los clientes en nuestros establecimientos. Con acciones conjuntas como esta, contribuimos a dinamizar las compras y a seguir fortaleciendo un comercio que es fundamental para la actividad económica y la vida de nuestros municipios”.

El director del Área de Negocio de Caja Rural de Teruel, Juan Mangas, ha puesto en valor este tipo de iniciativas que fomentan el consumo en el comercio local y la apuesta de la cooperativa de crédito en la dinamización de la economía del territorio.

Mangas ha añadido: “La Tarjeta Amiga se ha consolidado como una herramienta muy eficaz para el fomento del consumo. Estamos hablando de más de 47.000 tarjetas con un crecimiento anual de más de 4.000 y con un consumo mensual que supera los 8 millones de euros, y un gasto medio por tarjeta de más de 200 euros”.