Emma Buj será la presidenta del PP en Teruel: "Emociona recibir en 24 horas el mayor número de avales que ha habido nunca"

Emma Buj entrega los avales para liderar el PP en la provincia PP de Teruel

El 14º Congreso Provincial del Partido Popular de Teruel contará con una única aspirante a la presidencia: Emma Buj. Así lo ha confirmado el comité organizador tras cerrar el proceso de presentación de candidaturas, previo a un encuentro que se celebrará el próximo 21 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital turolense.

Buj registró este viernes cerca de 600 avales de afiliados, lo que respalda su candidatura para liderar la formación en la provincia.

Una vez constatada la ausencia de otras propuestas, la alcaldesa de Teruel iniciará este domingo una ronda por las distintas comarcas con el objetivo de recoger propuestas y sensibilidades del territorio.

Buj entregó este viernes hasta 600 avales recogidos en apenas 24 horas, "el mayor caudal de avales" que ha habido nunca en el partido provincial.

"El PP en la provincia de Teruel es un partido fuerte y unido, con gente extraordinaria con una capacidad de trabajo que se ha demostrado a lo largo de todos estos años. Una máquina de trabajar por el interés general de la provincia. Por eso somos el partido que tiene más alcaldías y los mejores resultados. Porque hay muchos militantes trabajando por su provincia, desde las alcaldías, desde las concejalías o desde distintos cargos", ha reivindicado.

El congreso incluirá también la aprobación de dos comunicados centrados en cuestiones estratégicas para la provincia: la despoblación y el sector agroalimentario.

El fenómeno demográfico seguirá ocupando un lugar prioritario en el debate político, con el foco puesto en impulsar medidas que favorezcan el desarrollo rural y generen oportunidades laborales y de arraigo.

En paralelo, el Partido Popular pondrá en valor el peso del sector agroalimentario turolense, destacando productos de reconocido prestigio como la trufa, el jamón, el azafrán, el aceite del Bajo Aragón o el melocotón, considerados emblemas de la identidad y la proyección económica de la provincia.