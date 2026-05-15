Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 400 euros mensuales para pagar el alquiler de vivienda en 2026

El Ayuntamiento de Teruel ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a familias monoparentales del municipio con el objetivo de facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda habitual.

La subvención cubrirá hasta tres mensualidades del alquiler con un máximo de 400 euros al mes por beneficiario.

La medida está destinada a familias monoparentales que residan en Teruel y que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada. Según la normativa autonómica vigente en Aragón, se considera familia monoparental aquella formada por una única persona progenitora que sea la principal sustentadora económica y conviva con hijos o hijas a su cargo, además de los casos de guarda y custodia exclusiva.

Entre los requisitos para acceder a la ayuda figura disponer del reconocimiento oficial o carné de familia monoparental en vigor, contar con nacionalidad española o residencia legal en España y ser titular de un contrato de alquiler en el término municipal de Teruel.

Asimismo, todas las personas integrantes de la unidad familiar deberán estar empadronadas en la vivienda alquilada en la fecha de publicación de la convocatoria.

La convocatoria también establece límites económicos. Los ingresos anuales de la persona solicitante no podrán superar 4,5 veces el IPREM en 12 pagas, lo que equivale aproximadamente a 32.400 euros brutos anuales.

Las ayudas subvencionarán un máximo de tres mensualidades del periodo establecido, con un límite de 400 euros mensuales. En aquellos casos en los que la renta del alquiler sea inferior a esa cantidad, la subvención cubrirá únicamente el importe efectivamente abonado por el arrendatario.

¿Dónde se presentan?

Las solicitudes de subvención y la documentación exigida deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Teruel, sin perjuicio su presentación en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El sistema de concesión se realizará por orden de presentación de solicitudes. El Ayuntamiento resolverá cada petición de manera individualizada y, en caso de que la documentación esté incompleta, la fecha válida será aquella en la que se subsane el expediente.

El plazo máximo de resolución será de tres meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes.