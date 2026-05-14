El pueblo aragonés perfecto para recorrer a pie: con uno de los conjuntos históricos más sorprendentes de España

Alcañiz, en la provincia de Teruel, cuenta con un importante patrimonio histórico-artístico y su casco histórico está catalogado como conjunto cultural.

Una escapada a la localidad merece la pena en cualquier momento del año, pero si se pueden visitar sus joyas de manera gratuita, mejor que mejor.

El próximo lunes, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. Con motivo de esta conmemoración, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Alcañiz ha organizado una propuesta doble que permitirá visitar en una misma tarde el Centro Íberos en el Bajo Aragón (CIBA) y la Torre Gótica.

Para ello, se han diseñado dos itinerarios que conectan ambos espacios turísticos, de manera que vecinos y visitantes puedan descubrirlos en el orden que prefieran:

Grupo A (lunes, 16:15 horas): inicio en el CIBA (Molino Harinero) y final en la Torre Gótica.

Grupo B (lunes, 16:15 horas): inicio en la Torre Gótica y final en el CIBA (Molino Harinero).

Las visitas guiadas a ambos espacios serán gratuitas, previa inscripción a través del correo electrónico turismo@alcaniz.es o del teléfono 978 83 12 13. La duración estimada de la actividad es de dos horas y las plazas son limitadas.

El Día Internacional de los Museos se celebra desde 1977 por iniciativa del ICOM (Consejo Internacional de Museos) con el objetivo de concienciar sobre el papel de los museos como espacios de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y promoción del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. El lema de este año es: «Museos uniendo un mundo dividido».

Centro Íberos en el Bajo Aragón (CIBA)

El edificio del Molino Mayor Harinero de Alcañiz alberga el Centro Íberos en el Bajo Aragón (CIBA), un espacio museístico integrado en la Ruta Íberos en Aragón que exhibe piezas arqueológicas originales datadas entre los siglos VIII a. C. y II d. C.

Centro Íberos en el Bajo Aragón (CIBA). Turismo de Aragón

Entre los elementos más destacados de la colección figuran un conjunto de estelas decoradas y esculturas de caballos procedentes del yacimiento de El Palao, así como materiales cerámicos hallados en el yacimiento de Tiro de Cañón y diversos objetos recuperados en excavaciones recientes realizadas en el término municipal de la capital bajoaragonesa.

Torre Gótica de Alcañiz

Torre Gótica, Alcañiz. Ayuntamiento de Alcañiz

La Torre Gótica fue construida durante la primera mitad del siglo XIV. En el siglo XVI se añadieron el remate de ladrillo y las últimas hileras de piedra.

Su construcción probablemente respondió a una iniciativa del Concejo, que habría impulsado esta obra monumental como contrapunto al castillo de los calatravos y al poder que representaba.

El edificio destaca también por su carácter multifuncional, al combinar usos religiosos, como torre campanario, y defensivos, al servir como espacio de refugio. Se trata de una gran torre prismática de planta cuadrada, construida con sillares de gran tamaño.

Exteriormente presenta las esquinas achaflanadas y reforzadas hasta media altura mediante dobles contrafuertes. El conjunto se estructura en cuatro plantas, diferenciadas al exterior por cornisas.

Exposición “Perder la Cabeza”

Además, con motivo del Día Internacional de los Museos, la exposición “Perder la Cabeza”, instalada en el Centro Expositivo de Arte Digital (E2ArtD) del Molino Harinero, permanecerá abierta de forma extraordinaria el lunes 18 de mayo, en horario de 16.15 a 18.15 horas. La entrada será gratuita.

La muestra recoge el trabajo desarrollado por Xavier Solé Mora en el marco de su proyecto doctoral, centrado en analizar la vigencia de la sátira visual de Goya en un contexto contemporáneo marcado por la desinformación, la alienación digital y el hiperindividualismo.

“Perder la Cabeza” reinterpreta los grabados satíricos y las Pinturas Negras de Francisco de Goya mediante el uso de tecnologías inmersivas contemporáneas.