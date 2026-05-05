Ya es oficial: este es el cartel anunciador de las Fiestas de la Vaquilla de Teruel de 2026 aprobado por votación popular

Teruel ya tiene cartel anunciador de sus fiestas.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la autora del cartel ganador, Irene Casas Gil, acompañadas del concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Teruel el cartel anunciador de las Fiestas del Ángel 2026, una imagen que desde hoy será la encargada de representar y promocionar la fiesta grande de la ciudad.

Con el lema “El día que late Teruel”, la obra de Irene Casas, natural de Figueruelas (Zaragoza), de 25 años, ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento de Teruel tras imponerse en el proceso de votación popular abierto entre los diez carteles finalistas. En total, se han registrado 3.255 votos, de los cuales el cartel vencedor ha obtenido el 25,51%. La ganadora recibirá un premio de 1.200 euros.

Presentación del cartel de la vaquilla 2026.jpeg Ayuntamiento de Teruel

En esta edición se han presentado al certamen 45 trabajos, de los que un jurado compuesto por miembros de la Corporación Municipal, técnicos del Ayuntamiento, representantes de la Escuela de Arte, medios de comunicación, Interpeñas y un profesional del diseño gráfico seleccionó diez finalistas antes de abrir la votación popular.

Durante la presentación, la alcaldesa Emma Buj ha felicitado a la autora y ha destacado la calidad del trabajo ganador. “Refleja muy bien el espíritu de la Vaquilla y transmite originalidad, alegría y frescura”, ha declarado la alcaldesa.

Buj ha puesto el foco en el valor simbólico que tiene para la ciudad conocer el cartel anunciador de las fiestas. “Tener ya el cartel que anuncia nuestra querida Vaquilla del Ángel es ese momento en el que nos damos cuenta de que ha pasado el invierno, la primavera y que ya se acerca la Vaquilla. Casi empezamos a escuchar esas charangas en nuestros oídos y nos entra ese gusanillo en el estómago de que ya la tenemos aquí de nuevo”.

La alcaldesa ha destacado el vínculo de la ganadora con la provincia de Teruel, algo que, a su juicio, ha quedado reflejado en la obra.

CARTEL VAQUILLA 2026.jpg

“Aunque Irene es de Zaragoza, desciende de un pueblo de Teruel y ha vivido la Vaquilla en innumerables ocasiones, por lo que ha sabido captar perfectamente ese espíritu vaquillero”, ha señalado.

Por su parte, Irene Casas ha agradecido tanto al jurado como a las personas que han respaldado su propuesta en la votación popular y ha explicado que ganar este concurso suponía una meta personal dentro de su trayectoria como diseñadora.

“Era un objetivo que tenía a lo largo de mi carrera como diseñadora, porque tengo un vínculo muy fuerte con la fiesta de la Vaquilla de Teruel y con la provincia”, ha explicado.

La autora, que actualmente cursa cuarto curso de Diseño Gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, ha querido plasmar en el cartel la intensidad y la esencia de esos días festivos. “He querido transmitir todo lo que se vive durante la Vaquilla, unos días muy intensos en los que no he querido dejar nada fuera: la charanga, la gente bailando, el toro ensogado y, cómo no, la puesta del pañuelico”.

La premiada ha explicado además que ha trabajado con ilustración en colores planos y una paleta cromática muy definida, utilizando únicamente seis colores. “Quise usar una paleta muy cerrada y muy pensada, donde el rojo tiene un papel fundamental como parte de la identidad visual de Teruel”, ha detallado.

La diseñadora ha destacado que la escena del toro ensogado y el momento del pañuelico debían tener protagonismo principal en la composición. “Quería que fuese lo primero que se viese porque, al final, cuando todo el mundo piensa en la Vaquilla piensa en el toro y en el momento de ponerle el pañuelico”.

Este es el segundo año que Irene Casas se presenta al concurso. “Mi objetivo era en algún momento ganar el cartel porque era una ilusión muy ligada a lo que representa para mí esta fiesta”, ha señalado.