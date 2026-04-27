Apadrinaunolivo.org reinvierte cada año 1,5 millones de euros en Oliete (Teruel) y su entorno: ya genera 47 empleos directos

Apadrinaunolivo.org destina cada año cerca de 1,5 millones de euros a la dinamización económica, social y ambiental de Oliete (Teruel) y su entorno, consolidándose como uno de los principales motores de desarrollo rural en la zona.

Desde su puesta en marcha en 2014, el proyecto ha evolucionado desde la recuperación de olivos centenarios abandonados hasta convertirse en una iniciativa integral que genera empleo, actividad económica y nuevas oportunidades en un territorio afectado por la despoblación.

Con un presupuesto anual cercano a los 1,5 millones de euros, la organización reinvierte íntegramente sus recursos en el propio entorno rural. Cada euro se activa como una palanca de desarrollo local, buscando siempre un retorno múltiple: económico, social y ambiental.

En 2025, el gasto realizado a proveedores de la provincia de Teruel ascendió a 543.024,45 euros (IVA incluido), reivindicando el tejido empresarial del territorio. De esa cifra, 106.798,18 euros (IVA incluido) corresponden a proveedores de Oliete, apoyando directamente a autónomos y pequeñas empresas del municipio.

La continuidad y expansión de este impacto dependen, en gran medida, del compromiso de madrinas, padrinos y empresas colaboradoras. Su respaldo resulta clave para seguir impulsando iniciativas que fijan población, generan empleo y abren nuevas perspectivas de futuro en el medio rural.

Por ello, la entidad hace un llamamiento a la sociedad y al tejido empresarial para sumar nuevos apoyos que permitan seguir transformando el territorio y combatir una problemática estructural que requiere soluciones sostenidas en el tiempo, unas soluciones que desde otros ámbitos no están llegando.

Impacto directo: empleo, actividad y recuperación del olivar

El impacto más inmediato se refleja en el empleo. Actualmente, el proyecto genera 47 puestos de trabajo directos, ocupados por personas que han decidido quedarse, regresar o iniciar una nueva vida en la zona. Estos empleos abarcan desde labores agrícolas y gestión del olivar hasta producción en almazara, elaboración de conservas vegetales, logística, atención a padrinos o visitantes, gestión, administración, dinamización, limpieza o comunicación.

El coste empresa del equipo humano de Apadrinaunolivo.org en 2025 (salarios base más Seguridad Social a cargo de la empresa) alcanzó los 937.329,41 euros, una cifra que refleja la creación de empleo estable y de calidad en el medio rural, con especial atención a personas vinculadas al territorio.

El apoyo de madrinas y padrinos, sumado al de empresas y diferentes organizaciones comprometidas, han hecho posible la recuperación de casi 30.000 olivos centenarios, permitiendo devolver a la vida numerosas fincas que llevaban décadas en abandono. Esto implica preservar el ecosistema del olivar, restaurar el paisaje, reduciendo el riesgo de incendios y contribuyendo a la captura de CO₂. A ello se suma la gestión sostenible del territorio, con prácticas agrícolas respetuosas y una apuesta clara por el respeto y la defensa de la biodiversidad.

La producción de Aceite de Oliva Virgen Extra y conservas vegetales artesanas, comercializadas bajo la marca MiOlivo.org, completa el círculo: productos de calidad que generan valor añadido y contribuyen a sostener económicamente el proyecto.

Impacto indirecto: servicios y vida en el pueblo

Más allá del empleo directo, Apadrinaunolivo.org genera un impacto indirecto clave en la vida de Oliete a través de un modelo de custodia del territorio que permite recuperar olivos centenarios y huertas tradicionales. Actualmente, el proyecto trabaja con 160 cedentes, gestiona 650 parcelas que suman más de 300 hectáreas, y cuenta con 70 socios en su almazara, además de otros agricultores de la zona que también molturan en ella, formando parte de esta red productiva.

Este efecto se extiende al comercio local, la hostelería y los servicios, generando movimiento económico y visibilidad. La llegada de visitantes, madrinas, padrinos, voluntariado o estudiantes convierte a Oliete en un espacio vivo, demostrando que es posible activar el territorio y hacer frente al reto de la despoblación desde lo local.

Educación, comunidad y emprendimiento

El impacto de Apadrinaunolivo.org no se mide solo en cifras económicas. Iniciativas como Despertadores Rurales Inteligentes contribuyen de forma decisiva a la activación de la vida cultural y social de Oliete: colaboraciones con asociaciones locales, actividades abiertas a la comunidad, jornadas medioambientales, oleoturismo y eventos que refuerzan el sentimiento de pertenencia y orgullo por el territorio.

En este sentido, cabe recordar que el colegio de Oliete, que llegó a contar con apenas 3 alumnos, suma hoy 27 niños y niñas, un dato que refleja cómo la generación de oportunidades ha contribuido a fijar población y a mantener un servicio esencial para el municipio.

Además, a través del movimiento Aragón Despierta Futuro, el proyecto ha acompañado ya a 15 iniciativas emprendedoras en el medio rural aragonés mediante la convocatoria Vidas Interconectadas, que actualmente celebra su segunda edición, multiplicando así su impacto más allá de Oliete.

Un icono de transformación

Apadrinaunolivo.org se ha convertido en un ejemplo de cómo un proyecto nacido en un pequeño pueblo de Teruel puede generar transformación real cuando se combina compromiso, gestión profesional y una comunidad implicada. Oliete es hoy un laboratorio vivo de desarrollo rural sostenible, donde cada olivo apadrinado es una oportunidad, y donde cada persona cuenta.

En un contexto marcado por el reto demográfico, el proyecto demuestra que invertir en el medio rural no solo es posible, sino necesario.