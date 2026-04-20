Teruel abre la votación popular para elegir el cartel de La Vaquilla 2026 entre diez propuestas finalistas

El Ayuntamiento de Teruel abre este martes, 21 de abril, el plazo de votación popular para elegir el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas del Ángel 2026.

La participación estará disponible desde las 8.00 horas a través de la web habilitada y se prolongará hasta el 3 de mayo a las 23:59.

Diez propuestas han pasado a la fase final del concurso tras ser seleccionadas por un jurado experto entre un total de 45 trabajos presentados.

La mayoría de las obras proceden de distintos puntos de España, aunque también figura una propuesta llegada desde Florencia, lo que pone de manifiesto el alcance internacional de este certamen.

El sistema de votación busca garantizar la transparencia del proceso. Cada usuario deberá completar un formulario con su correo electrónico y DNI antes de emitir su voto. Después, recibirá un mensaje de confirmación que validará su participación, evitando así duplicidades o posibles fraudes.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a vecinos y aficionados a la fiesta a implicarse en la elección.

Buj ha formado parte del jurado que ha realizado la primera selección. El equipo lo han completado el concejal de Fiestas, representantes políticos, profesorado de la Escuela de Artes, técnicos municipales y profesionales del ámbito creativo y festivo.

Por su parte, el concejal Eduardo Suárez ha destacado la calidad de las obras presentadas. Aunque el número de participantes ha descendido ligeramente respecto a años anteriores, el nivel ha permitido configurar una selección final sólida y representativa.

Uso de Inteligencia Artificial

Durante el proceso, el jurado ha descartado cuatro trabajos al detectar el uso de inteligencia artificial, incumpliendo así las bases del concurso. La organización insiste en preservar la autoría original y el carácter artístico.

El cartel ganador, cuya autoría se mantiene en secreto hasta el final, recibirá un premio de 1.200 euros y será la imagen oficial de las fiestas, que se celebrarán del 3 al 13 de julio de 2026.