Confirmado: Teruel impulsa la vivienda con seis parcelas en venta, una para 20 pisos y cinco para casas unifamiliares
Se ha abierto el plazo de solicitudes para la adquisición de una parcela en la calle Margarita Salas y otras cinco parcelas para unifamiliares.
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El Boletín Oficial de Teruel publica hoy 17 de abril la enajenación mediante concurso público de una parcela municipal destinada a uso residencial en la calle Margarita Salas número 4 y de otras cinco parcelas destinadas a viviendas unifamiliares.
La parcela para uso residencial en la calle Margarita Salas número 4 se encuentra entre los barrios del Carrel y Arrabal.
El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, a partir del día siguiente de la publicación hoy en BOP, es decir hasta el 18 de mayo.
La presentación de ofertas se hará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (Perfil del Contratante). El tipo mínimo licitación es de 456.985,00 €
El solar, de 465,48 metros cuadrados, tiene una edificabilidad de 1.396,71 metros cuadrados y permitirá la construcción de unas 20 viviendas. Además, el planeamiento urbanístico contempla un uso predominante residencial, con múltiples usos compatibles, y establece la obligación de prever al menos una plaza de aparcamiento por vivienda.
Las Viñas, Ensanche y San Blas
Por otra parte, respecto a las cinco parcelas destinadas a vivienda unifamiliar que se reparten entre Las Viñas, el Ensanche y la carretera de San Blas, el plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, a partir del día siguiente de la publicación hoy en el BOP, es decir hasta el 18 de mayo.
En este caso, la presentación de ofertas se hará exclusivamente en papel, a través del Registro General del Ayuntamiento de Teruel en horario de atención al público, con la documentación indicada en los Pliegos.
Estas cinco parcelas destinadas a vivienda unifamiliar, integradas en el Patrimonio Municipal de Suelo, el tipo de licitación mínimo de cada una de ellas, sin incluir el IVA y mejorable al alza, es el siguiente:
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Calle Villavieja, núm. 1 D 105.000,00 €
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Calle Jerónimo Soriano, núm. 23 179.000,00 €
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Calle El Molinazo, núm. 12 70.000,00 €
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Calle El Molinazo, núm. 10 75.000,00 €
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Calle El Azud, núm. 6 110.000€
Para ambas licitaciones, toda la información constará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la Unidad de Patrimonio.