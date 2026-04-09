Teruel quiere ser el primer 'astropuerto' de Europa: así se construye el megahangar para conquistar la estratosfera

Mientras los cuatro tripulantes de la misión Artemis II afrontan la fase final de regreso a casa tras alcanzar la cara oculta de la luna, en la Tierra, Teruel tiene puesta su mirada en la estratosfera.

Y lo hace mientras construye un proyecto singular y único en Europa que permitirá dotar al Aeropuerto de Teruel de capacidad para aeronaves de vuelos estratosféricos con dirigibles tipo HAPS que volarán a una altitud de 20.000 metros, obteniendo las características de astropuerto para el lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de naves espaciales.

El 11 de marzo de 2025 se colocó la primera piedra del hangar y nave de producción de dirigibles estratosféricos, cuya obra se adjudicó por un importe que roza los 40 millones euros. Su finalización está prevista para finales de 2026.

El hangar y nave tiene una forma rectangular con unas dimensiones en planta aproximadas de 376,20 x 70,80 metros, e incluye en los laterales oficinas y talleres para ensamblaje y mantenimiento. Delante de la fachada este del hangar se diseña una plataforma para salida del dirigible con unas dimensiones totales de 300 x 220 metros, otras 6,6 hectáreas más.

Se trata de una infraestructura pionera y única en Europa, catalogada como astropuerto o estratopuerto. Gracias también a la implantación de PLD Space y sus ensayos de motores para cohetes, sitúa a Teruel como un punto de referencia en el sector aeroespacial de fabricación de alta tecnología, ya que en la actualidad no existe en Europa una nave con estas características técnicas para producción de dirigibles.

El consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio el Aeropuerto de Teruel ha supervisado el desarrollo de las obras de lo que, hasta el momento, es la actuación de mayor envergadura realizada en el Aeropuerto de Teruel y que en estos momentos se encuentra en fase de izado de la estructura.

“Las obras van viento en popa y en plazo como se puede comprobar”, ha destacado Octavio López, quien ha asegurado que “todo hace prever que en el último trimestre de 2026 se podrá lanzar ya la licitación para que el complejo aeroespacial pueda estar operativo y en actividad en el primer trimestre de 2027”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha situado al Aeropuerto como “uno de los grandes proyectos estratégicos” de Aragón. Muestra de ello es esta gran inversión que se está llevando a cabo en esta gran infraestructura, en un aeropuerto que, en los últimos años, está asistiendo a una progresión espectacular en cuanto a inversiones y en generación de puestos de trabajo”.

Aviones de Oriente Próximo

Paralelamente a la ejecución de la obra de la nave y el hangar de dirigibles estratosféricos, continúa la actividad habitual del Aeropuerto de Teruel, que en las últimas semanas se ha visto incrementada por la llegada de aviones procedentes de aeropuertos como el de Doha, tras el estallido de la guerra en Irán que compromete la seguridad de las infraestructuras en la región de Oriente Próximo.

A día de hoy son 23 las aeronaves estacionadas de la aerolínea Qatar Airways, que ha encontrado en Teruel un lugar seguro para poner a sus aviones a salvo de posibles bombardeos, al tiempo que encuentran en él todos los servicios necesarios para el mantenimiento y la conservación de sus aeronaves en perfecto estado de revista.

“Lo importante es darse cuenta de que las aerolíneas y las empresas aeronáuticas más importantes del mundo han focalizado Teruel como lugar de estacionamiento y mantenimiento de aviones de referencia a nivel internacional”, ha concluido Octavio López.