Caja Rural de Teruel renueva su convenio de colaboración con la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias

Caja Rural de Teruel ha renovado el convenio de colaboración que mantiene con la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME). Este acuerdo permite a las asociadas de este colectivo acceder a financiación, productos financieros, servicios y seguros de Caja Rural de Teruel en condiciones adaptadas a sus necesidades.

De la misma forma, también incluye una colaboración económica destinada a la realización de acciones formativas, culturales y sociales que sean de interés para sus asociadas.

La rúbrica ha sido llevada a cabo en la sede central de Caja Rural de Teruel por Olga Pinilla, presidenta de ARAME, y Juan Mangas, director del área de Negocio de Caja Rural de Teruel. Con esta renovación, la entidad turolense muestra su apoyo al tejido empresarial y a las mujeres empresarias del territorio.

Durante la firma, Pinilla ha destacado que este acuerdo es fruto de una colaboración que se mantiene desde hace años entre ambas entidades. "Acabamos de firmar un nuevo acuerdo con Caja Rural de Teruel, un acuerdo que llevamos firmando durante muchísimos años y que simplemente es un reflejo de la conexión de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón con Teruel", ha señalado.

Pinilla ha subrayado además la importancia de reforzar los vínculos con el tejido empresarial femenino de la provincia, especialmente en el medio rural. "Tenemos ese ánimo de conectar con las empresarias de Teruel y del entorno rural", ha explicado.

La presidenta de ARAME también ha destacado que el convenio vuelve a incorporar ventajas para las socias de la asociación. "Un año más conseguimos beneficios con este acuerdo con Caja Rural de Teruel, ventajas para todas nuestras socias, ventajas financieras y en muchísimos otros productos", ha indicado.

Finalmente, Pinilla ha agradecido el respaldo continuado de la entidad financiera y ha expresado su deseo de seguir ampliando la colaboración en el futuro. "Agradecemos a Caja Rural de Teruel que siempre haya confiado en la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón y esperamos que este acuerdo sea la continuidad para poder hacer muchísimas más cosas conectando siempre con Teruel y con las mujeres empresarias de la provincia", ha concluido.