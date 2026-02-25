Pedro García Aguado impartirá dos conferencias dirigidas a estudiantes y familias en el Teatro Marín de Teruel

Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis han organizado dos conferencias con Pedro García Aguado, reconocido conferenciante, campeón olímpico y referente en el ámbito educativo. Se trata de una iniciativa dirigida a familias, docentes y jóvenes dentro de su compromiso con la educación, la prevención y el bienestar social.

La primera de ellas se realizará mañana jueves, 26 de febrero, a las 19.00 en el Teatro Marín. La conferencia denominada 'El reto de educar hoy' está dirigida a familias, AMPAS, docentes, estudiantes de magisterio y público en general. Para poder asistir se abrieron inscripciones a mediados de enero registrando aforo completo en apenas 48 horas.

Durante la sesión, Pedro García Aguado abordará cuestiones clave para la convivencia y la educación en el contexto actual como la comunicación con adolescentes, la prevención de conductas de riesgo, el impacto de las nuevas tecnologías, la gestión de conflictos familiares y la importancia de modelos educativos coherentes y adaptados a los retos de hoy.

El viernes 27 de febrero, a las 11.30, el ponente realizará una segunda conferencia denominada 'Viaje de aprendizaje', dirigida a alumnos de 4º de ESO de los institutos de la capital turolense y poblaciones cercanas. Esta sesión, organizada con la colaboración del Servicio Provincial de Educación, busca inspirar a los jóvenes a través de la experiencia vital del conferenciante, promoviendo valores como la responsabilidad personal, la superación, el esfuerzo y la toma de decisiones saludables.

Con la organización de estas dos conferencias, Caja Rural de Teruel y Fundación Térvalis refuerzan su apoyo a la formación de familias y jóvenes, acercando a la ciudad a uno de los ponentes más influyentes en materia de educación, prevención y desarrollo personal. Ambas entidades continúan impulsando iniciativas que contribuyen al bienestar social y al fortalecimiento del tejido educativo del territorio.

Cartel de la charla de Pedro García Aguado en Teruel. Caja Rural de Teruel

Sobre Pedro García Aguado

Campeón Olímpico y del Mundo de Waterpolo, Condecorado con la Medalla de Oro de la Real Orden al mérito deportivo. Además, es experto en intervención en violencia filioparental por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha transformado su experiencia personal en una misión profesional: ayudar a familias y jóvenes a superar dificultades.

Fundador del Centro Tempus, se convirtió en referente nacional gracias a programas como 'Hermano Mayor', donde acompañó a cientos de familias en procesos de cambio. Hoy, es uno de los conferenciantes más demandados en temas de educación, prevención y desarrollo personal.