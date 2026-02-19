Teruel viaja a la Edad Media este fin de semana: todos los detalles de la Fiesta de Interés Turístico Internacional

Las Bodas de Isabel de Segura es una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, y no es para menos.

Teruel viaja a la Edad Media, en concreto al siglo XIII para recrear la trágica historia de amor vivida entre Isabel de Segura y Juan Diego de Marcilla, los Amantes de Teruel.

La ciudad ya está lista, los hoteles hasta los topes, los restaurantes con las reservas al completo, y los turolenses contando las horas para salir a la calle a vivir un auténtico romance.

Las calles se engalanan, los vecinos se visten con trajes de época y las actividades, pasacalles y recreaciones se suceden en un programa muy completo.

Elena Marco, presidenta de Teruel Empresarios Turísticos, ha asegurado que la ocupación es de un 99% pero no solo en la ciudad, sino que el evento "también genera trabajo casi a 50 kilómetros alrededor de Teruel".

Recreación de la leyenda de los Amantes de Teruel. Europa Press

José Antonio, se mudó hace un año a Teruel por trabajo y vivió la Fiesta de los Amantes por primera vez en 2025. "La ciudad de Teruel se transforma en una auténtica villa medieval, tanto por su ambientación como por sus gentes, que gran parte de ellos visten a la moda de la Edad Media", explica.

Hay muchos puestos de mercadillo, así como jaimas y campamentos medievales, y "un gran número de actuaciones al aire libre".

Para José Antonio "el gran ambiente de fiesta que se respira es gracias en parte a los turolenses que se visten de medievales y a la gran afluencia de turistas".

Programa de las Fiestas

La programación (que puedes descargar aquí) arrancará el jueves 19 de febrero en la Plaza de la Catedral con el cuentacuentos infantil “Charlatana y yerbera”, pensado para que los más pequeños empiecen a sumergirse en la leyenda.

Por la noche, la emoción irá en aumento con la escena “Las mujeres deshabitadas” y, como manda la tradición, la sobrecogedora Procesión de las Ánimas recorrerá el centro histórico para dar el pistoletazo oficial a unos días en los que la ciudad viaja ocho siglos atrás.

Cartel Bodas de Isabel 2026. Fundación Bodas de Isabel

El viernes 20, desde primera hora, los campamentos y el mercado medieval llenarán las calles de vida. A mediodía llegará uno de los momentos más esperados: la boda de Isabel de Segura con Don Pedro de Azagra en la Plaza de la Catedral, seguida del pregón desde el Ayuntamiento y las danzas que siempre arrancan aplausos.

La tarde será un no parar de escenas teatrales en el corazón de la ciudad, y al caer la noche viviremos la llegada del rey Jaime I, el desfile hasta la Plaza del Torico y el espectáculo de fuego “El ritual de Farralis”, que cada año ilumina los rostros de vecinos y visitantes.

Fiestas de las Bodas de Isabel en Teruel. Turismo de Aragón

El sábado 21 la intensidad no baja. Desde por la mañana, pasacalles, música y ambiente familiar volverán a tomar cada rincón. Por la tarde, el Toro Nupcial y el Torneo del Rey pondrán el toque más vistoso antes de que llegue el instante que todos esperamos.

A partir de las 19.00 horas, con la concentración de tropas y la llegada de Diego de Marcilla, la emoción se podrá cortar en el aire. La Petición del Beso, la muerte de Diego y el lamento de Isabel en la Plaza del Torico nos recordarán, una vez más, por qué esta historia sigue estremeciéndonos. La noche continuará con la Procesión de las Ánimas y el desfile solidario de antorchas, que culminará con el rito fúnebre “La vela del Capitán”.

El domingo 22 amanecerá con un tono más solemne. La comitiva fúnebre de Diego recorrerá las calles hasta la Plaza de la Catedral, donde se representarán las exequias y la muerte de Isabel, cerrando el círculo de la leyenda.

Después, en la Plaza del Seminario, el Romance del Ciego, la Oda a los Amantes y la invitación al beso pondrán el broche final. Serán cuatro días en los que Teruel no solo recrea su historia: la siente, la vive y la comparte con el mundo, convirtiéndose, una vez más, en el epicentro de una leyenda que aquí nunca deja de latir.

Historia de los Amantes de Teruel

La historia cuenta que Isabel de Segura y Diego de Marcilla se enamoraron en Teruel en el siglo XIII. Él era pobre y no tenía la fortuna necesaria para casarse, así que pidió al padre de su amada cuatro años para hacer fortuna.

El padre aceptó e Isabel le prometió esperarle, pero cuando regresó al cumplirse el plazo, Diego llegó justo un día tarde: ella ya se había casado con otro por presión de su familia que no le dio opción.

Mausoleo de los Amantes de Teruel. Turismo de Aragón

Diego, desesperado, le pidió un beso a Isabel y ella se lo negó por fidelidad a su esposo. El joven cayó muerto de pena.

Al día siguiente, durante el funeral, Isabel se acercó al cuerpo de Diego y, arrepentida, le dio ese beso que le negó en vida. En ese instante murió también, y fueron enterrados juntos.

En la ciudad se puede visitar el Mausoleo de los Amantes. Las estatuas de Isabel y Diego descansan la una junto a la otra con las manos extendidas, pero sin llegar a tocarse.