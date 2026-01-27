Así es La Hoz de la Vieja, el pueblo "sin médicos" puesto a debate en el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría

Ayer lunes a las 21.50 horas daba comienzo en Aragón TV un cara a cara de alta tensión entre el candidato popular y actual Presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la candidata socialista Pilar Alegría.

En él, se debatirían temas como la concertación de la educación, la "alfombra roja" a los centros de datos en la comunidad, la financiación autonómica, las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo y, también, la sanidad rural.

Un tema delicado, cargado de reproches entre los candidatos, que ha 'salpicado' a un pequeño pueblo de 80-90 habitantes perteneciente a las Cuencas Mineras, Teruel. Su nombre, La Hoz de la Vieja.

Un pueblo "sin médicos"

En este sentido, el municipio fue utilizado por la candidata socialista como un ejemplo gráfico del deterioro actual de la sanidad rural.

Como afirmaba en el debate: "Estuve en Hoz de la Vieja, lleva un mes sin médicos", asegura, matizando que "estuve con la alcaldesa y varios vecinos y era la primera vez que sucedía".

Ante la acusación, el candidato popular interrumpió a Pilar Alegría para justificar la situación de La Hoz de la Vieja, argumentando que la ausencia del médico se debió a una cuestión laboral puntual. "Porque cogió dos días de fiesta", señaló el candidato popular.

Situación sanitaria actual en La Hoz de la Vieja

Según fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, la médico acude al pueblo una vez por semana, habitualmente los miércoles.

Si ese día está saliente de guardia (día libre después de un turno largo), se informa y la consulta se traslada a otro día, sin dejar de prestarse semanalmente. Como aseguran, puntualmente los días 24 y 31 de diciembre de 2025, al coincidir en miércoles, no hubo consulta, como ocurrió en el resto de Aragón.

Desde Sanidad también señalan que los cerca de 60 pacientes asignados pueden solicitar cita cualquier día en Martín del Río, al ser la misma profesional la que atiende ambos municipios.

Por su parte, la alcaldesa Laura Royo, en conversación telefónica con este medio, explica que "antes teníamos dos días asignados de médico y ahora solo uno", añadiendo que "en la práctica, solo tenemos dos días al mes" y que, efectivamente, muchas veces los vecinos tienen que desplazarse a Martín del Río si quieren ser atendidos.

Cómo es la localidad

Política y debates aparte, La Hoz de la Vieja es uno de esos pueblos de Teruel que merecen ser visitados y poner en valor.

Llama la atención, primeramente, por su entorno. Situada a los pies de la Sierra de Cucalón, a 932 metros de altitud, el pueblo está caracterizado por tener su casco urbano atravesado por tres barrancos (el Chorredero, el Vadiello y el Barrinquiello) y por estar vigilado en lo alto por el Castillo y la Peña la Cingla, testigos del pasado.

Arquitectónicamente hablando, merecen una visita pausada la Torre Fortaleza s.XIV y la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (del s. XV y XVI).

Asimismo, La Hoz de la Vieja puede presumir de un legado prehistórico único, gracias a las pinturas rupestres del "Rincón de la Zorra", ubicadas a apenas un kilómetro de la localidad y que podrían datar del 6.000 a.C.

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves y Torre Fortaleza Ayuntamiento La Hoz de la Vieja

En lo que a servicios se refiere, sanidad aparte, la localidad cuenta con una tienda multiservicio que sólo abre por la mañana y que se encuentra junto al Ayuntamiento, el bar "La Replazeta" (el epicentro de la vida social del pueblo) y, en los meses de verano, la piscina municipal y su bar.

Todo lo necesario para vivir cómodamente sin el ajetreo y el bullicio propio de la ciudad.

Bar la Replazeta y la piscina municipal de La Hoz de la Vieja Ayuntamiento La Hoz de la Vieja

Cómo llegar

Si se parte desde Zaragoza, habrá que tomar la A-222 en un trayecto que dura una hora y diez minutos. En cambio, si se va desde Teruel, La Hoz de la Vieja se encuentra igualmente a una hora y diez minutos por la N-420.