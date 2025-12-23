Aragón lanza una ayuda de 13 millones de euros del FITE para la implantación de proyectos de "alto impacto" en Teruel

El FITE 2025 contará con una dotación final de 73 millones de euros que financia el 50% el Gobierno central y autonómico.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el convenio del Fondo de Inversiones de Teruel con los que cuenta con un incremento de 13 millones de euros en este 2025. Así serán un total de 73 millones que se destinarán a proyectos en la provincia turolense con el fin último de vertebrar e impulsar el sur de la Comunidad.

La novedad del FITE que financia el 50% el Gobierno central y autonómico se centra en ese incremento de 13 millones que estará destinado al proyecto Lanza Teruel. Así lo ha detallado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en la rueda de prensa tras el Consejo Extraordinario de Gobierno.

De esta forma, este incremento irá destinado a ayudas para las empresas que buscan fomentar un proyecto estratégico de alto impacto en la provincia de Teruel. El objetivo del mismo es la "diversificación y transformación" de la economía turolense con la generalización de empleo, atraer y retener talento y fijar población.

Así, para poder acceder a esta ayuda, el Gobierno de Aragón lanzará una convocatoria para los proyectos que se busquen desarrollar en 2026. Aunque si bien está abierto a todos los sectores, desde el Ejecutivo aragonés miran hacia aquellos como la defensa o la aeronáutica para generar "un efecto tractor" y que lleguen más inversiones a la provincia y a la Comunidad.

A pesar de haberse firmado, desde el Ejecutivo aragonés han criticado el "retraso" por parte del Gobierno de Sánchez para llevarlo a cabo ya que mantienen que "ha habido una perdida de oportunidades": "Si se hubiera firmado cuando se solicitó estaría ya teniendo impacto y generando oportunidades", ha sostenido la vicepresidenta.

Así, ha trasladado que desde marzo han intentado ponerse en contacto y que se firmara mediante carta, reuniones y "no lo hemos conseguido". En esta misma línea, el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha reiterado que los retrasos por parte del Gobierno central ha provocado que los proyectos tengan solo tres años de ejecución "al haber perdido ya este año".

La inversión al detalle

Dentro del convenio que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario llevado a cabo este martes, se encuentra las inversiones dirigidas a fortalecer la cohesión social en ámbitos como la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda pública y los servicios sociales suman 12.255.735 euros. Entre ellas la dotación de 6,8 millones de euros para completar los accesos del nuevo Hospital de Teruel.

El fondo de inversiones también contempla el fomento de iniciativas culturales, especialmente las destinadas a la rehabilitación y creación de bienes culturales, cuenta con 3,5 millones de euros, y la dotación de equipamientos sociales, deportivos o de ocio asciende a 7 millones de euros.

Por su parte, el apoyo al mantenimiento y desarrollo de proyectos estratégicos, incluidos los tecnológicos, concentra 18,8 millones, reflejando la apuesta por iniciativas tractoras capaces de diversificar la economía provincial.

De este modo, en este concepto se incluyen una inversión de 3,5 millones de euros en Dinópolis, consolidando el papel de este complejo como motor turístico, científico y divulgativo de la provincia, así como una aportación de 2,5 millones de euros al Observatorio Astrofísico de Javalambre-Galáctica, una infraestructura científica de referencia internacional que sitúa a Teruel en la vanguardia de la investigación astronómica.

A estas actuaciones se suma una inversión de 1,3 millones de euros en Ciudad del Motor de Aragón, destinada a reforzar su actividad y su capacidad como polo de atracción de eventos, formación e innovación vinculados al ámbito del motor, con impacto directo sobre el tejido económico local.

Los proyectos específicos para zonas rurales con problemas de despoblación disponen de 5 millones de euros, y las actuaciones orientadas a la recuperación de la memoria democrática y a las víctimas de la Guerra de España cuentan con 150.000 euros. A estas partidas se suman 146.000 euros destinados a acciones de comunicación y visibilidad de los proyectos financiados.

Al igual que el apoyo a la creación de infraestructuras para la implantación de empresas cuenta con una dotación de 150.000 euros, mientras que las inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente alcanzan los 4.179.457 euros.

Asimismo, para la mejora de la sociedad de la información y de la cobertura de las telecomunicaciones se destinan 3,54 millones de euros, con el objetivo de reducir la brecha digital y garantizar la conectividad en todo el territorio.

El reparto definitivo de los proyectos asigna 2 millones de euros a la línea de apoyo a la creación y mejora de infraestructuras del transporte, con actuaciones orientadas a mejorar la accesibilidad y la vertebración territorial de la provincia. La línea de apoyo al desarrollo e implantación de iniciativas empresariales en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico concentra 16,22 millones de euros.