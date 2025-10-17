Amazon harta a un pueblo de Zaragoza por los cortes de agua: "Estamos cansados de tantos problemas"

Tres cortes de agua en dos semanas, los dos últimos en cuestión de 24 horas en Villanueva de Gállego. No están siendo cortes pequeños, sino que son de larga duración, lo que ha ocasionado el hartazgo de muchos de sus vecinos y todos parecen apuntar con el dedo a un mismo culpable: el centro de datos de Amazon Web Services.

La instalación se encuentra a tres kilómetros al norte del municipio y desde su llegada en 2023 con el primer centro, al que se unirán dos edificios más, ha ocasionado malestar entre los vecinos ante los cambios que se han tenido que producir en el pueblo. El más importante fue la construcción de un segundo depósito de agua de 2.400 metros cúbicos de capacidad que se tuvo que levantar para poder abastecer a todo el municipio ante la demanda que genera el 'data center' de Amazon.

Así, estas últimas semanas han vivido tres cortes de agua. El primero tuvo lugar el 1 de octubre y fue anunciado desde el Ayuntamiento por vía de redes sociales, el bando electrónico municipal y carteles por sus calles. Lo que en un inicio iban a ser unas pocas horas terminó convirtiéndose en más de 12 horas sin agua. Un hecho puntual que levantó cierto resquemor en sus vecinos por las largas horas de espera.

No ha sido el único ya que este pasado miércoles 15 de octubre se vivió otro corte. Las ampollas se han levantado con un último corte de dos horas y sin avisar este jueves: "Empieza a molestar porque ya es el tercero y te pilla en plena mañana cuando necesitas cocinar o ducharte", critica Carla Burillo, vecina del pueblo.

Es un sentimiento que otros vecinos como Gonzalo García repiten ya que "podemos entender un corte pero este ya es demasiado": "Se supone que dicen que es el pueblo más rico de Aragón pero no lo notamos realmente". Y es que, según la última actualización de la Agencia Tributaria, Villanueva de Gállego se ha coronado como el pueblo más rico con una renta media por habitante de 37.697 euros.

Además de los vecinos, también se vieron afectados los bares del municipio. Desde el bar Taberna Monumental decidieron abrir durante el primer corte y seguir con el servicio: "Pudimos servir algún café, refrescos. Les ofrecíamos la bebida como podíamos", relatan desde el bar.

El verdadero problema vino para este establecimiento hostelero con el baño: "Tuvimos que quitar el servicio porque no era higiénico, lo que ocasionó el malestar de algún que otro cliente", confiesan. No fue lo único, sino que ante la falta de agua también se quedaron sin vajilla porque no podían lavar nada: "Tuvimos que tomar la decisión de cerrar a mitad de tarde porque era inviable trabajar de estas maneras", recalcan.

No fue el caso del segundo corte, ya que desde el bar decidieron no abrir, lo que indican ha generado "pérdidas económicas". El corte del jueves les pilló por sorpresa y confesaron a este diario que tenían "miedo" por volver a tener que cerrar. Las dos horas que ha durado el corte finalmente no les ha obligado a ello, pero la incertidumbre pesaba en ellos.

A pesar de que el Ayuntamiento de Villanueva explicó a los ciudadanos que el corte se producía para realizar el empalme del segundo depósito con la red de abastecimiento, los vecinos señalan al centro de datos de Amazon que se encuentra funcionando desde 2023 en los terrenos del municipio: "Estamos cansados porque solo generan problemas, hemos tenido más cortes de agua y obras en las calles desde que llegaron", denuncian.

Del mismo modo, reclaman que "vienen pero no dan trabajo ni beneficio al pueblo".

No es la primera vez que los vecinos demuestran su descontento con la llegada del gigante tecnológico. Alrededor de tres meses atrás, las inmediaciones del depósito de agua fueron víctimas de pintadas: "Amazon destruye el planeta. El agua es para vivir", rezaban.

Desde el Consistorio han explicado a este diario que los dos primeros cortes se han tenido que dar para unir la red de abastecimiento a través de grandes tuberías al depósito situado a continuación del ya existente. Ellos mismos lamentan lo ocurrido, pero señalan que hay ocasiones en que surgen problemas al tratarse de una obra de grandes dimensiones y que no solo se trata de dar agua a Amazon sino que es a todo el municipio.

Sobre el último corte de agua, explican que se ha tratado de una fuga en una de las tuberías instaladas el miércoles, pero que finalmente se ha podido solucionar y en menos de dos horas el municipio volvía a tener agua con normalidad.

Villanueva de Gállego se ha convertido en lo que parece el terreno perfecto para el levantamiento de estos centros tecnológicos. Amazon Web Services puso el tiro y va a levantar un total de tres edificios en una parcela de 12 kilómetros rodeada de zona agrícola. El gigante tecnológico aún le queda por construir dos nuevos centros de 13 y 84 hectáreas que se unirán al actual y requerirán de 277.850 metros cúbicos/año para refirgerar las instalaciones.

No ha sido la única empresa que se instalará en un futuro próximo, ya que los estadounidenses Vantage Data Centers han anunciado su propio centro de datos con una inversión de 3.200 millones de euros. Este se ubicará en terrenos junto a la N-330 y la Universidad San Jorge. Según se avanzó en su presentación,se pondrá en marcha a lo largo de los próximos diez años y llegará a crear 520 puestos de trabajo directos.