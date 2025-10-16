Teruel mira a Valencia ante la visita de un equipo de voleibol de Israel: "No descartamos jugar a puerta cerrada"

La firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás no ha frenado las protestas propalestinas contra la participación de equipos israelíes en competiciones deportivas. Tras lo ocurrido en La Vuelta a España, un importante dispositivo policial se desplegó este miércoles en Manresa y Valencia para que no ocurra ningún incidente en la visita de dos equipos israelíes, que se tuvieron que jugar a puerta cerrada.

Teruel está muy atenta a lo ocurrido en Valencia y Manresa, ya que en menos de un mes reciben la visita del Maccabi Tel Aviv de voleibol para enfrentarse al Pamesa en el pabellón Los Planos. Será, además, una estancia de mayor duración que en circunstancias normales, ya que se disputarán dos partidos en días consecutivos, evitando así que los turolenses se tengan que desplazar hasta Israel.

Ante ello, todas las partes ya han mantenido las primeras tomas de contacto para preparar toda la organización del partido y de la estancia del equipo israelí. Conforme vaya acercándose la fecha de los partidos, fijados los días 11 y 12 de noviembre, el club, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional intensificarán las conversaciones para garantizar la seguridad y que todo transcurra con normalidad.

A día de hoy, no se descarta ningún escenario para esos días, ni siquiera que los partidos se disputen a puerta cerrada, como ha sido el caso del Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de Euroliga y el Manresa - Hapoel Jerusalem de Eurocup. Fuentes del club y de la Subdelegación del Gobierno mantienen abierta esta posibilidad, que se terminará de valorar en los días próximos a los encuentros.

En Valencia han tenido que recurrir a este extremo ante las cuatro manifestaciones convocadas por distintas entidades propalestina, una en cada esquina del Roig Arena, bajo el lema “Bàsquet sí, Genocidi no”. El Gobierno ha movilizado hasta 500 agentes de Policía Nacional en los alrededores del pabellón.

El partido entre Baxi Manresa y Hapoel Jerusalem también estuvo marcado por los disturbios, ya que varios grupos propalestinos trataron de impedir la llegada del club israelí al Nou Cogost.

Más allá fue el CB Canarias. El alcalde de La Laguna de Tenerife, Luis Yeray Gutiérrez, pidió al Consejo Superior de Deportes (CSD) la suspensión del partido contra el Bnei Herzliya, pero no dio resultado. Más de 100 personas se manifestaron a las puertas de un Santiago Martín blindado y también sin público.

De este modo, desde el club turolense se ponen en manos de las instituciones para tomar una decisión sobre la asistencia de público. “Haremos lo que nos recomienden. Estamos a disposición de las autoridades”, apuntan desde el Pamesa Voleibol Teruel.

En cualquier caso, la Policía Nacional ya tiene en su mano toda la información necesaria y está realizando las pesquisas necesarias para saber si algún grupo -incluso fuera de Teruel- está preparando alguna protesta durante la estancia del Maccabi Tel Aviv en la capital turolense.

Ambas partes remarcan que todavía queda casi un mes para la disputa de ambos partidos, y que todo puede cambiar día a día, confiando en que la firma de la paz pueda relajar las protestas.