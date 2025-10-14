Nueva atracción en Teruel: una tirolina de un kilómetro a 300 metros de altura en uno de los pueblos más bonitos de España

Uno de los pueblos más bonitos de España cuenta con una nueva atracción con el que revitalizar el turismo de aventura. La localidad de Cantavieja ha inaugurado su nueva tirolina con la que esperan que sea la locomotora que atraiga a numerosos visitantes a la comarca del Maestrazgo, en la provincia de Teruel.

Será una tirolina de un kilómetro, a 300 metros de altura sobre el cañón del río Cantavieja, y con el que se alcanza una velocidad de entre 70 y 90 kilómetros/hora, en función del peso del usuario. Esto la hace una de las cinco más largas de España y la única ubicada en uno de los pueblos más bonitos de España.

Además, se trata de una tirolina doble, lo que permite que se puedan tirar dos personas a la vez, lo que lo convierte en un reclamo para parejas en fechas señaladas. “¿Qué hay más bonito y romántico que tirarse en tirolina, a la vez, con tu pareja en San Valentín en uno de los pueblos más bonitos de España?”, ha expuesto el gerente de la empresa Geoventur, Marcos Jiménez.

Cantavieja lleva casi una década diseñando un plan para revolucionar el turismo en la comarca del Maestrazgo. La aventura comenzó con una primera dotación del FITE en 2017 con la que se apostó por una cafetería y una zona de recepción de visitantes, que estará terminada a falta del mobiliario, y una segunda en 2021 con la que se ha hecho la tirolina.

En total, este proyecto ha requerido de una inversión cercana a los 400.000 euros, e incluye conexiones de agua y luz a El Rebollar y la construcción de una depuradora verde, que ha quedado integrada en el entorno natural. Además, se va a complementar con otras actividades que atraigan un turismo más familiar.

“Va a ser un atractivo para el turismo de aventura de primer nivel, no solo para Cantavieja, sino para toda la comarca del Maestrazgo. Se complementa con las pasarelas del Valloré, novedades del pantano de Santolea o nuevos caminos. Esto va a ser la locomotora del turismo activo en la comarca del Maestrazgo”, ha subrayado el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás.

Por su parte, el consejero de Turismo, Manuel Blasco, ha celebrado la apertura de un proyecto “muy anhelado” en la zona. “Pedimos reiteradamente que el FITE se destine a inversiones que generen riqueza. El Maestrazgo tiene muchas joyas, y hoy lo acompaña con una tirolina espectacular. Va a ser un antes y un después en una joya por descubrir”, ha destacado.