Regresa la prueba cicloturista Sesé Bike Tour con recorrido ampliado y el reto de superar los 600 participantes

Una de las citas destacadas del calendario cicloturista en Aragón regresa un año más con las pilas cargadas. La prueba solidaria Sesé Bike Tour volverá a congregar a centenares de ciclistas en las carreteras turolenses del Bajo Martín para recaudar fondos para diferentes causas. Será el próximo 25 de mayo con salida en Urrea de Gaén y, de nuevo, estará apadrinada por los hermanos Induráin, que aportan su prestigio y pasión a esta cita organizada por la Fundación Sesé, en colaboración con El Pedal Aragonés.

Como principal novedad, la edición de 2025 trae recorridos actualizados tanto para profesionales como aficionados, con nueve kilómetros más por los paisajes turolenses. La ruta larga, de 166 kilómetros y 2.488 metros de ascenso acumulado, y la corta, de 82,5 kilómetros, llevarán a los ciclistas a través de los parajes del Bajo Martín, la Sierra de Arcos y el Maestrazgo. Unos recorridos que prometen una jornada intensa en medio de un entorno natural inigualable, con exigentes desniveles y tres puertos de montaña.

La Sesé Bike Tour destina cada edición los fondos recaudados a diversos colectivos e iniciativas solidarias, desde la lucha contra enfermedades como la ELA y el cáncer infantil hasta el apoyo a familias afectadas por la guerra en Ucrania. En 2023, los fondos recaudados se destinaron a Asapme (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) y en 2024, al deporte inclusivo de Special Olympics, logrando superar los 124.500 euros.

El restaurante Aura ha acogido este miércoles la presentación de la marcha cicloturista con Miguel Induráin como gran padrino. Ganador de cinco Tour de Francia entre 1991 y 1995 y dos Giro de Italia, el exciclista no ha dudado en acudir a Zaragoza a apoyar este evento. “Algún año lo he dejado, pero siempre he intentado colaborar en dar a conocer el trabajo de la Fundación Sesé. Tengo relación desde hace mucho años con la familia”, ha destacado.

Los hermanos Induráin apadrinan la Sesé Bike Tour, que alcanza su séptima edición

No es una zona desconocida para Induráin, que ya pedaleó en múltiples ocasiones como profesional por estas carreteras de la provincia, y después lo ha vuelto a recorrer con el maillot de Sesé. “He corrido en la Vuelta a Aragón por esta zona. No se usa mucho para pruebas cicloturistas, pero con la Sesé Bike Tour consiguen movilizar bastante gente. Es buena para andar en bici, con puertos y buenas carreteras”, ha señalado Induráin.

El carácter solidario de esta prueba invita a vecinos de las localidades próximas y a amantes del ciclismo a acercarse hasta Urrea de Gaén para aportar su granito de arena en las distintas acciones sociales de Fundación Sesé, como valora Prudencio Induráin, embajador de la cita. “La solidaridad hace que más ciclistas de lo normal nos apuntemos a estos eventos. Todo ayuda es poca”, ha apuntado.

Actualmente, desde Fundación Sesé están trabajando en definir la causa social a la que se destinarán los fondos de la Sesé Bike Tour 2025, para que cada pedalada tenga un impacto positivo en quienes más lo necesitan. “La Gala Benéfica la dedicaremos a los afectados por la DANA. No sabemos cómo va a evolucionar, así que vamos a esperar a definir en los próximos meses el destino de la recaudación”, ha explicado la presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé.

La Sesé Bike Tour 2025 amplía en nueve kilómetros su recorrido

Más allá de la marcha, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, exposiciones y muchas sorpresas. El gran reto de esta edición es superar los 600 participantes en la prueba cicloturista, que constituye toda una plataforma de solidaridad, uniendo esfuerzos por un futuro mejor para quienes más lo necesitan.