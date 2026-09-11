Nuevo pulso del obispo de Barbastro al Opus Dei por la Virgen de Torreciudad: "No consta autorización"

El obispo de Barbastro-Monzón ha publicado este viernes 11 de septiembre una nueva carta en la que insiste en que la talla de la Virgen es propiedad de la diócesis y de que no hay "autorización alguna para retirar la imagen de la ermita y trasladarla con carácter permanente al nuevo templo, ni acuerdo alguno que recoja una cesión de su propiedad o de su uso con carácter permanente".

Es decir, Pérez Pueyo vuelve a negar que exista autorización diocesana para que la Virgen permanezca en el nuevo templo y que el Opus Dei no aporta, según él, un documento original que lo pruebe.

Sobre la propiedad de la talla no hay discusión, pues desde la Prelatura reconocen que en el acuerdo de 1962 "se cedió a perpetuidad el dominio útil –no la propiedad, que corresponde a la diócesis– de la antigua ermita y de la imagen".

La discusión está sobre el lugar dónde debe recibir culto la Virgen y la cesión de esta al Opus Dei.

La Obra hizo público un acuerdo de 1966 entre la Prelatura y el entonces obispo de Barbastro, D. Jaime Flores Martín, en el que se aprueba que la talla sea restaurada en Madrid, y el compromiso del consiliario del Opus Dei en España de que "en el nuevo Santuario de Torreciudad la imagen de Nuestra Señora de Torreciudad esté custodiada con todas las garantías necesarias, y reciba allí culto con toda la dignidad y decoro".

Respecto a esta cuestión, el obispo comenta que "en 1975, con ocasión de la terminación del nuevo templo, la imagen fue retirada de la ermita para ser restaurada en Madrid" y que "una vez concluida la intervención, no regresó a su lugar originario, sino que fue depositada en el nuevo templo de Torreciudad".

Algo de lo que monseñor Ambrosio Echebarría Arroita, obispo de Barbastro en 1975, era desconocedor y "se dirigió por escrito a don Florencio Sánchez Bella, entonces vicario del Opus Dei en España y le advirtió de que la imagen había sido colocada en el nuevo templo con intención de que permaneciese allí sin que constara autorización de la Diócesis, y requirió que regresara a la ermita".

En respuesta a ese requerimiento, el Opus Dei aportó el testimonio notarial de 1966 relativo a un documento privado atribuido a monseñor Jaime Flores Martín, anterior obispo de Barbastro, según el cual este habría autorizado que la imagen fuese colocada en el nuevo templo.

Don Ángel Pérez Pueyo, pone en duda la veracidad de dicho documento.

"No figura en las actas del Cabildo Catedral ni en la documentación conservada en los archivos diocesanos autorización alguna para retirar la imagen de la ermita y trasladarla con carácter permanente al nuevo templo, ni acuerdo alguno que recoja una cesión de su propiedad o de su uso con carácter permanente", sentencia.

El actual obispo de Barbastro-Monzón, insiste en que "ha reclamado en numerosas ocasiones el regreso de la imagen a su ermita, como ya hiciera su antecesor. Entre otros requerimientos, lo hizo mediante burofax de 7 de septiembre de 2022 dirigido a la sociedad vinculada al Opus Dei".

Desde el departamento de comunicación del Opus Dei han comentado a este diario que no habrá respuesta al nuevo comunicado del obispo.

Las reclamaciones del obispo no son nuevas y se consideran respondidas en el comunicado de la Obra del 3 de septiembre.

El futuro de la imagen de la Virgen de Torreciudad queda, en cualquier caso, pendiente de la decisión de la Santa Sede.

El Vaticano nombró en 2025 a monseñor Alejandro Arellano Cedillo como comisario plenipotenciario para Torreciudad, con autoridad para intervenir en la resolución del conflicto.

Será, por tanto, el representante de la Santa Sede quien tenga la última palabra sobre el destino de la imagen y sobre las cuestiones que enfrentan desde hace años a la diócesis de Barbastro-Monzón y al Opus Dei.