Muere una joven de 19 años en un accidente de tráfico en Altorricón (Huesca) al chocar con un camión

Una joven de 19 años, vecina de Tamarite de Litera, ha perdido la vida en un accidente de tráfico a la altura de la localidad de Altorricón, en la carretera A-1240.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el siniestro se ha producido en una colisión entre un camión y un turismo.

El conductor del camión, un hombre de 64 años y vecino de la comarca de La Hoya de Huesca, ha resultado ileso.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos de la Diputación de Huesca para excarcelar el cadáver.

Esta sería la quinta víctima en un accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Huesca en lo que va de año.

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