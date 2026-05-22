'TU RETO' consolida el potencial cicloturista de Huesca con una media de más de 100 ciclistas por salida

El proyecto 'TU RETO, Tu Provincia Huesca la Magia de la Bici', impulsado por la DPH, ha cerrado su primera edición con un balance muy positivo tras reunir a 300 participantes únicos y registrar una media superando los 100 ciclistas por salida. La iniciativa, organizada técnicamente por el Club Ciclista Oscense, ha confirmado la buena acogida del cicloturismo amateur como herramienta de promoción deportiva, turística y territorial.

La última salida, celebrada en Jaca, ponía el broche final a un programa que nació con el objetivo de convertir la provincia de Huesca en un gran escenario para el cicloturismo. A lo largo de las diferentes rutas, los participantes han podido descubrir carreteras, pueblos y entornos naturales de distintas comarcas altoaragonesas, reforzando la imagen de Huesca como destino cicloturista de referencia.

El diputado de Turismo de la DPH, Sergio Serra, ha valorado que "el éxito de TU RETO demuestra que la provincia de Huesca tiene todos los ingredientes para seguir creciendo como destino cicloturista. Pero, además, este proyecto ha unido personas, deporte y territorio, y ha generado actividad en los municipios, que era precisamente uno de los objetivos con los que nació".

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición ha sido la procedencia diversa de los participantes. Además de ciclistas llegados de distintos puntos de la provincia como Huesca, Barbastro, Jaca, Binéfar, Panticosa, Aínsa, Fraga, Graus, Sariñena, Monzón, Sabiñánigo, Almudévar o Alquézar.

Así, 'TU RETO' ha contado con participantes procedentes de diferentes puntos de Zaragoza, como Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego, Leciñena, Farlete, Zaragoza, Calatayud o Cuarte de Huerva, además de ciclistas llegados desde lugares más alejados como Alloza, en Teruel; Calahorra, en La Rioja; Balaguer y Lleida; e incluso Barcelona.

La iniciativa ha tenido también un impacto positivo en el territorio y en la economía local. Los desayunos y cafés previos a las salidas, las reservas para comer en restaurantes al finalizar las rutas e incluso algunas pernoctaciones previas han contribuido a generar movimiento en la hostelería, la restauración y el comercio de los municipios por los que ha pasado el programa.

Además de su dimensión deportiva, TU RETO ha servido para dar a conocer rutas, carreteras y paisajes menos habituales entre muchos ciclistas. Los participantes han trasladado a la organización su satisfacción por la experiencia, destacando el buen ambiente de las salidas, la posibilidad de descubrir nuevos recorridos por la provincia y el deseo de que el programa tenga continuidad en 2027.

Como incentivo adicional, entre los participantes se han sorteado 20 inscripciones para la Quebrantahuesos y 10 inscripciones para La Magia del Grial, dos pruebas de referencia que refuerzan la vinculación de la provincia de Huesca con el ciclismo y el cicloturismo.