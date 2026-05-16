Arden nueve contenedores en varios puntos de Huesca en apenas una hora durante esta madrugada

Los bomberos de Huesca han tenido que sofocar esta madrugada varios incendios en nueve contenedores situados en diferentes puntos de la ciudad.

Las alertas se han recibido en el Servicio de Bomberos entre las 06:22 y las 07:10 horas a través del 112 y de llamadas de ciudadanos.

Los avisos correspondían a incendios en contenedores situados en la calle Joaquín Costa, Marina Española, Estrecho Quinto, José Castán Tobeñas y los Olivos.

En total, han ardido nueve contenedores, aunque otros que no llegaron a quemarse también han resultado afectados.

En todos los casos había vehículos estacionados cerca de los contenedores.

En las intervenciones han participado dos dotaciones de Bomberos formadas por: una autobomba urbana ligera, con un subjefe de intervención y dos bomberos, y una autobomba urbana pesada, con un oficial y tres bomberos; además de Policía Local y Policía Nacional.

Los incendios han quedado sofocados con la actuación de Bomberos y el uso de extintores de los vehículos policiales.