Uno de los pueblos más bonitos de Aragón impulsa su expansión: 20 nuevas viviendas a partir de 149.000 euros

Aragón está compuesto por pueblos que destacan por sus singularidades y belleza de paisajes. En el corazón de la Comarca del Sobrarbe se alza uno de los más bonitos de España.

National Geographic coronó Aínsa como uno de los pueblos más bellos del mundo. Esto ha atraído a cientos de turistas y es habitual recorrer este enclave en el Pirineo aragonés rodeado de sus vecinos pero también por los más curiosos que se acercan a conocerlo.

A pesar de tener este título, es un municipio, como muchos otros, que se quedó atascado tras la crisis del ladrillo en 2008. La vivienda afecta no solo a las capitales sino también a esos puntos coronados con grandes títulos.

Comenzaron a verse grúas para levantar vivienda este 2026 cuando las obras para las viviendas públicas de alquiler del Gobierno de Aragón iniciaron su construcción. Sin embargo, a título privado poco o nada de avance se había visto en estos últimos años.

La falta de vivienda se ha evidenciado en un punto turístico tan transitado. El Pirineo ya es el lugar elegido por muchos para pasar unas vacaciones, instalarse para vivir o como segundas residencias lo que ha hecho que las promotoras se hayan puesto a trabajar en alzar nuevas construcciones.

Ante este déficit, Artis Gestión y Proyectos ha lanzado una nueva promoción de viviendas en el municipio oscense. Así la constructora alzará Golden Sobrarbe que contará con un total de 20 viviendas que da a las calles San Vitorián y Simeón Pons.

"Es un edificio moderno y muy funcional, con viviendas con mucha luz, con grandes ventanales", explica José Antonio Mur, director financiero de la empresa. De esta forma, la promoción la conforman una "gama muy amplia" de viviendas que van de una a cuatro dormitorios.

La organización de estas puede variar en el caso de aquellas con dos dormitorios puede elegirse con cocina independiente y un baño. Por el contrario, también hay con cocina integrada en el salón y dos baños. A lo que además la cocina viene totalmente equipada con electrodomésticos.

Interior de una de las viviendas de Golden Sobrarbe en Aínsa Artis

En aspectos más técnicos, las viviendas cuentan con el sistema "novedoso" de aerotermia, "que permite olvidarnos de los radiadores", con calefacción radiante y suelo refrescante.

Dentro de la composición de la vivienda, desde Artis han querido crear un espacio en el que se "pueda disfrutar de la naturaleza" gracias a la terraza de amplio tamaño que va desde los 7 hasta los 10 metros cuadrados.

Además, ante las necesidades de poder aparcar o tener más espacio de almacenamiento, las viviendas también incluyen garaje y trastero. Si bien Mur aclara que "quien lo desee también puede adquirir sin garaje".

Se pueden adquirir a partir de 149.000 euros (sin garaje ni trastero) y los resultados están siendo positivos. "Ya tenemos varias reservadas y estamos en contacto con personas que están interesadas", señala Mur.

El enclave en el que se sitúan estas viviendas es parte de ese atractivo: "Da mucho juego porque permite una movilidad tanto hacia las estaciones de esquí, al Parque Natural de Ordesa o Benasque, estás en el centro de todo", indica.

Por el momento, no tienen una fecha concreta en el que se podrán entregar las viviendas. Los plazos que manejan es comenzar las obras en el último trimestre de 2026 y que tengan una duración de 20 meses. Por lo que se espera que para finales de 2028 estén acabadas.

Desde Artis están acostumbrados a trabajar en altura ya que llevan más de 20 años construyendo en el Pirineo aragonés. Además de que están detrás de la promoción Golden Monte Perdido en Aínsa que se construyó en 2008 "y la gente está muy contenta".