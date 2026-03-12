Ya es oficial: Fraga volverá a ser sede de la PAU en 2026 tras el acuerdo de la Comisión Organizadora

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, ha vuelto a ratificar este jueves la sede de Fraga para las Pruebas de Acceso a la Universidad a través de una carta dirigida al alcalde Ignacio Gramún.

A través de esta misiva, en la que informa que los días 2, 3 y 4 de junio de 2026, en horario de 8.30 a 21.00 horas, los exámenes tendrán lugar en el IES Bajo Cinca, el vicerrector ha reiterado su agradecimiento por "la excelente disposición y la colaboración mostrada en todo momento".

Además, la institución educativa se ha ofrecido al Ayuntamiento y a los centros educativos para concretar "cualquier detalle adicional que resulte necesario" y "facilitar así el adecuado desarrollo de la medida acordada".

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha valorado que "esta carta es una excelente noticia porque viene a confirmar lo que ya era una realidad, pero estos gestos siempre son positivos porque también evidencian una buena sintonía y una buena relación entre las instituciones".

"Quiero volver a agradecer, en nombre de todos los fragatinos, a la Comisión Organizadora de la PAU y al equipo de gobierno de Unizar por la decisión de que Fraga sea una sede para la selectividad", ha manifestado Gramún, quien ha valorado que, "por parte de la Universidad, este cambio de postura refleja una gran sensibilidad con todos los aragoneses del Bajo Cinca y un firme compromiso con la vertebración del territorio".

Por último, Gramún ha comentado que "la unión entre el Ayuntamiento y los institutos, así como contar con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha dado sus frutos y desde Unizar se ha resuelto a favor de los intereses de los fragatinos".

La PAU 2026 contará con 13 sedes en Aragón. Además de en distintas facultades y espacios de las tres capitales de provincia, los exámenes se desarrollarán en Ejea de los Caballeros, La Almunia, Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro, Fraga, Monzón, Alcañiz y Calamocha.