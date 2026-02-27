El pueblo de moda de Aragón que está entre los diez destinos con mayor ocupación hotelera: "Es un lugar muy auténtico"

Enero es sinónimo de frío y nieve. Por lo que son muchos los que deciden escapar de las bajas temperaturas a un tiempo más cálido como el que se puede disfrutar en el archipiélago de las Islas Canarias.

Los datos lo señalan y nueve de los diez puntos con mayor grado de ocupación hotelera en enero no han sido otros que municipios o ciudades de alguna de las nueve islas que la conforman.

Puntos como San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Puerto de la Cruz (Tenerife) o Las Palmas de Gran Canaria son los que más auge tienen a nivel de ocupación, según los datos recién publicados del Instituto Nacional de Estadística.

Entre tanta arena, sol y tiempo cálido se ha colado uno que es todo lo contrario. Aquí predominan los picos altos, la nieve y bajas temperaturas que incluso han llegado a alcanzar en enero mínimas de 10 grados bajo cero.

Se trata del municipio oscense de Benasque. Los datos que desgrana el INE lo sitúan entre los diez puntos turísticos con mayor grado de ocupación hotelera en enero.

Durante este primer mes del año el municipio ha registrado 11.982 viajeros, con un gran impacto del viajero nacional que ha sido 11.593. El resto ha sido procedente del extranjero.

Esto se traduce en 37.263 pernoctaciones en el pequeño pueblo oscense que llegó a suponer un 69,48% de ocupación por plazas, con un repunte los fines de semana de un 72,75%. Así, la estancia media ha supuesto poco más de 3 noches.

Unos buenos resultados que celebran desde el propio valle de Benasque, que señalan que ha sido "uno de los mejores enero en mucho tiempo".

"Se ha generado mucho ambiente de nieve porque tiene todas las variantes del esquí, desde el alpino hasta las raquetas. En definitiva, muchísima nieve", señala José María Ciria, presidente de la Asociación Turística y Empresarial del Valle de Benasque.

Según Ciria, lo que ha marcado el éxito de esta zona y los buenos resultados que señala el Instituto Nacional de Estadística es que se trata de "un destino auténtico": "El turista busca autenticidad y aquí lo encuentra entre sus montañas. Nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos y la gente cuando llega aquí se da cuenta".

Unos buenos datos que han podido con la cuesta de enero tras las navidades y las borrascas que han azotado el Pirineo aragonés. Desde la asociación incluso hablan de puntos del mes en el que se superó el 80% de la ocupación hotelera.

Si bien esta llegada de turistas tiene un gran impacto en el trabajo local. Según los datos del INE, durante el mes de enero hubo un total de 269 personas empleadas para hacer frente a la alta ocupación.

El impacto del turismo no solo se nota en el sector hotelero sino que tanto los comercios y el sector que directamente se gana la vida más con la nieve como son monitores de esquí, alquileres de esquí, estaciones de esquí "les ha ido muy bien".

"Esto se da al final de trabajar mucho, de crear un destino auténtico con buena nieve y buena gastronomía", resalta Ciria. Y es que este valle puede decir que brilla, ya que además tiene dos restaurantes con estrella Michelin.

Además, el presidente de la Asociación Turística y Empresarial destaca la inversión en el sector de la nieve para incentivar el valle que está dando resultado.

Esta buena sintonía de enero se ha traducido también en el mes de febrero que para ellos supone ser "el agosto del invierno". Así han recibido muchos grupos de estudiantes "que luego serán los futuros clientes del esquí".

Las buenas nieves y el buen tiempo han supuesto que se esté rondando un 90% de la ocupación y que miren a marzo con un buen optimismo.

Pero Benasque no es la única que está de enhorabuena ya que el Pirineo aragonés repunta entre las diez zonas turística con mayor número de pernoctaciones en enero.

Así, ha llegado a registrar 60.030 viajeros y una suma de 165.195 pernoctaciones. Todo ello se traduce en una ocupación por plazas del 47,32% en una estancia media de casi 3 noches.