Nuevo alud en el Pirineo aragonés: buscan a dos personas que habrían quedado atrapadas en Cerler (Huesca)

Dos personas podrían haber quedado atrapadas en un nuevo alud en el Pirineo oscense. El Gobierno de Aragón acaba de informar este jueves de otra avalancha en Cerler (Huesca) en el entorno del pico Gallinero, en el Circo Cibollés, fuera de dominio esquiable.

El aviso del 112 ha llegado a las 12.39 y la Guardia Civil de Huesca ha activado la Unidad Aérea y el Greim de Benasque, que se han desplazado al lugar. Igualmente, está en camino un helicóptero desde Zaragoza de manera preventiva.

Han sido unos terceros quienes habrían visto el alud y quienes han dado la voz de alarma al 112.

Permanecemos atentos a lo sucedido en el Pico Cibollés. Por favor, mucha precaución en la montaña y en la carretera en estos días de climatología adversa. https://t.co/tFmaVMH6U2 — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) January 29, 2026

Este nuevo alud se ha producido justo un mes después del trágico accidente del pasado 29 de diciembre que acabó con la vida de tres montañeros experimentados en pico Tobalto a 2.700 metros de altura (Panticosa).

Desde entonces, el Pirineo aragonés lleva viviendo una encadenación de estos aludes, con hasta cinco fallecidos.

Los zaragozanos Jorge García-Dihinx (55 años) y Natalia Romeo (34) fallecieron mientras hacían esquí de travesía junto a Eneko Arrastua, montañero de 48 años y vecino de Irún. En el alud también se vio afectada una joven por contusiones y signos de hipotermia leve. Dos compañeros más pudieron salir ilesos y fueron quienes dieron parte a la Guardia Civil.

Dos días después, el 31 de diciembre, se produjo un nuevo alud sobre las 20.00 que atrapó a Ángel Sánchez mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (Valle de Bielsa). El que era trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza y profesor de la Universidad de Zaragoza se vio sorprendido junto a un compañero que avisó a las unidades de emergencia de lo ocurrido.

El último fallecido se dio el domingo 18 de enero, cuando un joven quedó atrapado en un alud. Este se dio tras sucederse dos avalanchas en el barranco de Piumestre, fuera de la estación de esquí de Cerler.

El fallecido resultó ser un joven de 26, vecino de Huelva, que quedó sepultado por el alud mientras practicaba snowboard. Durante la práctica iba acompañado de un hombre de 42 años que pudo salir ileso de la avalancha.

