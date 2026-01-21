Neutralizada una granada de la Guerra Civil hallada en el armario de una vivienda del casco histórico de Huesca

La Policía Nacional ha neutralizado de forma controlada un proyectil de la Guerra Civil hallado en una vivienda particular.

El artefacto fue encontrado por la propietaria de la vivienda en el fondo de un armario, dando aviso inmediatamente a la Policía Nacional.

Hasta el lugar se personaron indicativos de Seguridad Ciudadana que adoptaron las medidas de seguridad correspondientes y dieron aviso a los Equipos de Desactivación de Explosivos (Tedax-NRBQ).

Estos especialistas realizaron la pertinente inspección, determinando que se trataba de una granada de mortero de 50mm de la Guerra Civil española, procediendo a su retirada y a su neutralización controlada en el campo de tiro militar de Fornillos. El artefacto mantenía su carga explosiva activa.

Desde la Policía Nacional recuerdan que, en caso de encontrarse con artefactos explosivos de cualquier tipo, se debe dar aviso inmediato a la Policía a través del 091 y abstenerse de manipular de cualquier forma los mismos.

También recuerdan que estos artefactos están diseñados con fines bélicos, para causar daños. Además, aunque por su aspecto externo sean objetos oxidados o rotos, la carga explosiva y los mecanismos internos pueden permanecer intactos. Ello hace que se trate de materiales muy peligrosos y destructivos.

La Policía Nacional destaca también la utilidad de la aplicación Alertcops, con la que los ciudadanos pueden informar de diversos hechos de interés policial con tan solo pulsar un botón.