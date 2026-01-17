La Aemet eleva a naranja la alerta en Aragón por la borrasca Harry: hay "peligro importante" de nevadas en el Pirineo

Alerta naranja por nevadas en el Pirineo aragonés para este sábado. E. E.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja la alerta por los efectos de la borrasca Harry en Aragón. Los avisos hablan de "peligro importante" de nevadas en el Pirineo oscense, con acumulados de hasta 20 centímetros en 24 horas.

Este espesor, dice la Aemet, se espera por encima de los 1.100 metros, especialmente en la parte más oriental.

En cotas más altas, los espesores serán muy superiores.

⚠️Avisos meteorológicos para hoy, 17 de enero:



🟠❄️ Nivel naranja por nevadas en el #Pirineo

➡️El aviso es para toda la cordillera hasta las 23.59 de este sábado.



🟡❄️ En Gúdar y Maestrazgo, el nivel es amarillo hasta las 18.00.



— 112 Aragón (@112Aragon) January 17, 2026

La alerta ha entrado en activo a las 10.00 y se mantendrá al menos hasta esta medianoche.

Para mañana domingo, la situación se prevé más estable, al igual que de cara al lunes.

No obstante, como consecuencia de estos avisos, el Gobierno de Aragón espera problemas en el tráfico en varias carreteras de la Comunidad.

El 112 tiene activado desde las 6.00 de este sábado el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta.

El 112 avisa para este sábado, y hasta las 23.59, del nivel naranja en todo el Pirineo aragonés por nieve, que también la nieve se hará notar en Teruel, aunque el nivel de aviso es amarillo, hasta las 18.00, para Gúdar y Maestrazgo.

Debido a los problemas que ya hay en varias carreteras del Pirineo se recomienda antes de conducir consultar con la DGT el estado de las distintas vías, así como llevar cadenas o neumáticos de nieve.