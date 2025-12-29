Confirmado por Oscar Puente: 153 millones de euros para la variante de Jaca que conectará las autovías A-21 y A-23

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 153,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras de conexión de las autovías A-21, de los Pirineos, con la A-23 Mudéjar en la llamada Variante de Jaca, en la provincia de Huesca.

Una variante "súper necesaria, los que transitan por esa zona lo saben muy bien y que va a darle muchísima vida también y mucha operatividad a la conexión del Pirineo", comentó hace unos días el ministro Óscar Puente cuando adelantó que la licitación de la variante de Jaca se anunciaría antes de final de 2025.

La conexión se realizará mediante un nuevo tramo de autovía que enlazará por el este con la autovía A-23, entre Sabiñánigo y Jaca, y por el oeste con los tramos puestos en los últimos años en servicio de la autovía A-23 entre Jaca y Puente de la Reina.

De esta manera, se da continuidad al itinerario formado por estas autovías que, junto con la A-22 (Lleida-Huesca), constituyen un eje alternativo al corredor del Ebro para el tráfico del largo recorrido, y es de gran importancia para la vertebración de Aragón.

Además, la actuación sirve para descongestionar el tráfico que pasa por Jaca, ya que constituye una variante a la ciudad que los vehículos de largo y medio recorrido podrán utilizar en lugar de las travesías N-330a y N-240 que cruzan el municipio y que son actualmente de paso obligado.

Variante de Jaca. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

De esta manera, se disminuirán los ruidos y otras molestias relacionadas con el tráfico y se incrementará la seguridad vial.

Por otro lado, la variante contribuirá a una mejora de la comodidad de los usuarios de estas carreteras, ya que disminuyen los tiempos de recorrido al evitar el paso por travesías con velocidad limitada a 50 km/h, numerosas intersecciones (algunas semaforizadas) y pasos peatonales.

Características técnicas

El nuevo tramo de autovía, de 8,05 km de longitud, contará con dos calzadas separadas por una mediana de ancho variable (3,5 m hasta el río Aragón, 7 m en adelante), carriles de 3,5 m, arcenes exteriores de 2,5 m e interiores de 1 m.

Las conexiones de este tramo de autovía se materializan mediante la construcción de tres enlaces:

Jaca Este, que comunicará con un centro comercial, las urbanizaciones de la zona y la zona oriental de Jaca.

Jaca Norte, que conectará con la N-330 que se dirige a Somport y con la N-330a por la que se accede a Jaca.

Jaca Oeste, que conecta con las carreteras N-240 y A-2605.

Por otro lado, el proyecto contempla la ejecución de tres viaductos (uno en el enlace de Jaca Norte, otro sobre el río Aragón y un tercero sobre el arroyo Castiella), cinco pasos superiores, un falso túnel de 200 m de longitud en la zona del hospital, una pasarela peatonal y cinco pasos inferiores.

También se ampliarán dos pasos inferiores existentes y seis muros.

Finalmente, en cuanto a medidas de integración ambiental, destaca la gestión de la tierra vegetal y la realización de siembras y plantaciones para la revegetación de taludes e integración paisajística de la obra, la corrección del efecto barrera (con especial mención al paso del Camino de Santiago), el vallado cinegético para tratar de impedir el acceso a la fauna y las protecciones contra la contaminación acústica.

En el mes de diciembre, se ha adjudicado por 2,4 millones de euros la actualización del proyecto de la autovía A-21 entre Puente de la Reina de Jaca y Fago; y se ha puesto en servicio el nuevo ramal Aínsa–Graus en la carretera N-260.