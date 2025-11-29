La apertura de las estaciones de esquí anima las reservas en el Pirineo aragonés: "Estamos al 80% de ocupación"

La nieve ya ha hecho su aparición en el Pirineo aragonés, lo que ha dejado las cumbres cubiertas de una gran capa blanca. La llegada de precipitaciones en forma de copos de nieve ha supuesto que el deporte estrella de la temporada caliente motores.

Así, las estaciones de Formigal y Astún ya han confirmado la apertura de sus pistas, con lo que se da inicio a la temporada este sábado 29 de noviembre. Formigal lo hará con 47 kilómetros esquiables entre 42 pistas abiertas y una fiesta en Marchica con la actuación de Juan Magán, mientras que Astún ha confirmado su apertura con 25 kilómetros.

A pesar de que este es el primer fin de semana con estaciones abiertas, se espera una ocupación "bastante normal": "Es cierto que la gente ha comenzado a reservar, pero ya de cara al puente", explica Anabel Costas, vicepresidenta de hoteles en la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca.

Parte de ello señala que es debido a que muchos grandes hoteles se esperan a comenzar la temporada una vez que todas las estaciones confirmen su apertura para ajustar gastos tanto de personal como de calefacción ya que mantener un hotel de grandes dimensiones caliente a temperaturas bajo cero supone un reto económico.

Por este motivo, la fecha clave se sitúa en el Puente de la Constitución, donde los hoteleros esperan "como agua de mayo" que abran las estaciones: "Esto supondrá que muchas de las reservas que han comenzado a llegar, se afiancen y empiecen a llegar más", recalca Costas.

Donde han visto ya el efecto del anuncio de la apertura de la estación de esquí de Formigal es en el Valle de Tena. Aunque señalan que este fin de semana las cifras de ocupación "no son importantes", de cara a los días festivos "ya se ha empezado a notar": "Ha animado las reservas y ya estamos entre un 70 y un 80% de ocupación", señala Sandra Lecina, gerente de la Asociación Turística Valle de Tena.

Unas cifras muy halagüeñas para el inicio de la temporada y que prevé que "una vez que se anuncie el parte de las estaciones se irán animando aún más". Así, se espera que para el puente se una también la apertura de la estación de esquí de Panticosa del grupo Aramón.

Una expectativa que comparten desde el valle de Benasque, que ven que este fin de semana sirva para "crear y generar ambiente de nieve".

De momento, la estación de esquí de Cerler ha confirmado que abrirá sus puertas el próximo 5 de diciembre, lo que augura unas "buenas cifras" de cara a los días festivos: "Estamos ya a un 60-70% de ocupación, pero siempre hay gente que espera a última hora para hacer las reservas", detalla José María Ciria, presidente de la Asociación Turística del Valle de Benasque.

Por ello, con estas expectativas esperan poder cerrar un Puente de la Constitución de "lleno" en el valle. Una tónica que se traslada también para la temporada general: "Las expectativas son mejores". El motivo no es otro que la nieve se ha adelantado en fecha en comparación con el año pasado, en el que "para estas fechas estaba más flojo de nieve y este año hay más y con más ambiente".