El pueblo de 15 habitantes que tendrá casi tantos alojamientos turísticos como vecinos: "Muchos días no hay nadie"

En un rincón casi olvidado del Pirineo aragonés, una pequeña pedanía de apenas 15 habitantes censados se prepara para recibir a un nuevo tipo de visitante. Entre montañas, silencio y naturaleza milenaria, un proyecto de alojamientos rurales con encanto promete revitalizar la zona.

La localidad de Ramastué, en el término municipal de Castejón de Sos (Huesca), va a contar con una docena de nuevos alojamientos turísticos en forma de domos, que son cúpulas mayoritariamente circulares que ofrecen una perspectiva diferente del cielo y la tierra, especialmente durante la noche, cuando se pueden contemplar las estrellas desde el interior.

El proyecto tiene por objeto la ejecución de 12 domos (alojamientos turísticos singulares) tipo estudio con dos plazas cada uno, más otro destinado a almacén y aseos comunes; y otro de vestuario y comedor para empleados. Además, se deja prevista una superficie para la colocación de un domo estacional desmontable con estructura de madera para eventos concretos que se realicen en temporada de verano.

Todos los domos proyectados serán iguales, con diámetro exterior máximo de 6,30 metros y el interior de 5,80. La altura es variable, siendo la máxima interior de 3,70 metros. El domo estacional tendrá un diámetro de 18 metros.

La estancia principal es la del alojamiento. En un lado se ubica una pequeña encimera de cocina y al fondo el baño, que constará de una primera estancia donde está el lavabo y una segunda donde se ubica el inodoro y el plato de ducha.

La cimentación de los domos constará de unas zapatas corridas todo el perímetro de estos. No se prevén soleras ni pavimentos en el exterior de los domos. Se estima una afección aproximada de 4.280 metros cuadrados de superficie durante las obras y 3.290 de forma permanente durante la fase de actividad.

El acceso principal a los alojamientos turísticos se prevé que sea desde la carretera que conduce de Ramastué a Liri, junto al aparcamiento principal, con espacio para 15 vehículos.

También se ha proyectado un acceso y un aparcamiento más pequeño (6 vehículos) en la zona norte de la parcela, a mayor cota, que es colindante con una pista que parte del núcleo de Ramastué. Entre ambos aparcamientos, con el mismo acondicionamiento y a modo de zigzag aprovechando los bancales, se habilitará un vial interno de 3 metros de anchura que permitirá acceder a todos los domos. En cualquier caso, no se prevé la circulación habitual de vehículos por este vial.

Respecto al abastecimiento de agua, se prevé crear una acometida enterrada desde la tubería que la suministra a Ramastué. Los promotores estiman un consumo de agua de unos 400.000 litros/año.

Un revulsivo turístico para el municipio

Desde el Ayuntamiento de Castejón de Sos, al que pertenece la pedanía de Ramastué, ven con buenos ojos este proyecto y esperan que suponga un revulsivo turístico para la lucha de esta comarca contra la despoblación.

“Hay muchos días en invierno que puede no vivir nadie, por lo que traer una actividad que pueda generar atractivo es importante. Cualquier excusa para que los pueblos no terminen de morir es bueno”, ha apuntado su alcalde, José Manuel Abad.

Además, el perfil de turistas que busca este tipo de turismo también ayudará a que no sea una masificación. “Entiendo que son alojamientos para un perfil de personas que quieren tranquilidad, pocas aglomeraciones, disfrutar del entorno y el paisaje, y el aburrimiento de una zona poco habitada”, resalta Abad.

Visto bueno del Inaga

Conocido el proyecto, el Inaga ha decidido no someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental por sus “reducidos efectos” sobre la vegetación natural y compatibilidad con los objetivos del plan de recuperación del quebrantahuesos.

Esta zona se encuentra dentro del ámbito del Plan de recuperación del quebrantahuesos, siendo el impacto debido a las potenciales molestias durante la fase de obras derivadas de ruidos y vibraciones.

No obstante, el Inaga establece una serie de recomendaciones, como promover una adecuada integración de todos los elementos del proyecto en el paisaje o minimizar la contaminación lumínica y los daños a la vegetación.