Ni Suiza ni Noruega, el mejor destino turístico de Europa está en Aragón: más de 1,5 millones de visitantes en un año

Cuando se piensa en un viaje especial, países como Japón o Tailandia están en el imaginario colectivo. Si se busca algo más cercano en Europa, Suiza o Noruega pueden estar entre los favoritos; sin embargo, los prestigiosos premios World Travel Awards, de turismo de aventuras, han reconocido un destino aragonés.

A veces, lo cercano, por conocido, puede pasar desapercibido. En Aragón no valoramos lo que tenemos, y este reconocimiento es una llamada de atención para que los aragoneses saquemos pecho de nuestra tierra. Huesca ha sido considerado el mejor destino turístico de aventura de Europa este 2025.

Los 1,5 millones de visitantes que recibió en 2024 respaldan esa afirmación. La marca “Tu Provincia Huesca la Magia”, impulsada por la Diputación Provincial, está detrás de este impulso especial.

El galardón refuerza la imagen de la provincia como un referente internacional en turismo deportivo, de naturaleza y experiencias al aire libre.

La distinción, que ya obtuvo en 2023, coloca a la provincia como candidata directa al premio mundial que se entregará en diciembre en Baréin.

Huesca, mejor destino de Europa

Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, fue el encargado de recoger el premio en la gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña, el pasado jueves 23 de octubre.

Huesca compitió con destinos como Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal. Unos destinos maravillosos, a los que Aragón superó. "Este año esperamos superarlo", aseguró Claver, en referencia a los 1,5 millones de turistas alcanzados en 2024.

Panorámica de Aínsa frente a los Pirineos. iStock

"Es una alegría inmensa, estamos muy contentos y satisfechos por revalidar este galardón que nos posiciona a la cabeza del turismo deportivo a nivel internacional”, destacó el presidente durante la ceremonia.

El reconocimiento también pertenece "a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en nuestra provincia". En su opinión, el éxito demuestra que "el trabajo que realizamos juntos está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto".

El impacto del premio anterior ya se hizo notar. “El galardón de 2023 nos abrió un campo de posibilidades que hemos desarrollado con el sector y que se está traduciendo en mejores cifras turísticas”, afirmó Claver.

En 2024, la provincia registró un crecimiento del 5,4%, alcanzando los 1,5 millones de visitantes, y las previsiones apuntan a que este año las cifras serán aún mejores.

El nuevo premio sitúa de nuevo a Huesca en el mapa del turismo internacional y garantiza su participación en la final mundial de los WTA, que se celebrará en Baréin en diciembre.