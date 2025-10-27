Los defensores del pueblo se reúnen en el Castillo de Loarre para preparar las XXXVIII Jornadas de Coordinación

Los titulares de las defensorías del pueblo han conocido una de las joyas arquitectónicas de Aragón, el Castillo de Loarre, en el marco de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo que acoge Zaragoza los días 28 y 29 de octubre para debatir sobre ‘La vulnerabilidad en las aulas’.

El alcalde de Loarre, Roberto Orós, ha ejercido de guía turístico para trasladarles la relevancia que tuvo esta fortaleza románica, construida en el siglo XI, y considerado el castillo románico más destacado de toda Europa. Orós les ha explicado que se construyó por mandato del rey Sancho III ‘El Mayor’ de Pamplona y que unía en un mismo edificio la función militar y la religiosa.

La parte histórica se complementa a la perfección con su idónea ubicación geográfica, que ofrece un paisaje que ha sido testigo de batallas épicas y travesías de conquistadores a lo largo de los siglos.

Los titulares, venidos de diversos puntos de España, se han reunido de forma previa a la visita en la sede del Justicia de Aragón en Zaragoza, donde han podido mantener una reunión preparatoria de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que se desarrollarán los días 28 y 29 de octubre en el edificio de Caja Rural, en pleno centro de Zaragoza.

Más de treinta expertos profundizarán en aspectos como la vulnerabilidad derivada de una discapacidad, el bienestar emocional en el entorno escolar y las situaciones de riesgo para el desarrollo de la infancia y la adolescencia derivadas de entornos socioeconómicos desfavorecidos.

La inauguración, que tendrá lugar a las 9.00 horas, contará con la intervención de la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo.