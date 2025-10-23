Llega la gran borrasca Benjamín a estas zonas de Aragón: la Aemet alerta de fuertes rachas de viento de más de 100 km/h

Aragón amanece este jueves 23 de octubre bajo la influencia de la borrasca Benjamín, que está dejando a su paso rachas intensas de viento y ha activado los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en varias zonas de la comunidad.

Aunque el día se presenta con cielos despejados y temperaturas suaves, el cierzo sopla con fuerza debido al fuerte contraste de presión que acompaña a este sistema atlántico. En algunos puntos de Zaragoza y Huesca, las ráfagas superan los 70 kilómetros por hora, obligando a extremar precauciones.

En la provincia de Zaragoza, el aviso amarillo por viento se mantiene activo en la Ribera del Ebro, donde el cierzo se ha dejado sentir con especial intensidad durante la mañana. Las autoridades locales recomiendan precaución en la conducción, especialmente en tramos abiertos y puentes, así como asegurar objetos ligeros en balcones y terrazas.

Este fenómeno, habitual en la región, se ha intensificado hoy por el empuje de la borrasca Benjamín, que sigue afectando al norte peninsular con un notable descenso de la presión atmosférica.

En Huesca, el viento también sopla con fuerza y ha motivado la activación del mismo nivel de alerta. En la zona centro y en áreas del Pirineo, las rachas pueden alcanzar los 70 km/h, especialmente en valles expuestos.

Alerta en Huesca, 23 octubre 2025 Ayuntamiento de Huesca

Es más, en Huesca capital se ha activado el Plan de Emergencia Municipal, y se ha cerrado el parque Miguel Servet por precaución.

La combinación del aire frío y la fuerza del viento hace que la sensación térmica sea más baja, pese a que las temperaturas máximas rondan los 20 grados. En la montaña, el ambiente es más invernal y el viento complica algunas actividades al aire libre.

El viento va a ser el protagonista mañana jueves en amplias zonas de Aragón, sobre todo en el sistema Ibérico, en donde esperamos rachas muy fuertes, localmente de hasta 90-100 km/h en zonas alas y expuestas. Estas son las rachas de viento previstas para mañana: pic.twitter.com/Kds6RmHuCj — Meteo Aragón (@meteo_aragon) October 22, 2025

A pesar de la fuerza del viento, el tiempo en general se mantiene estable y sin lluvias, una de las características de los episodios de cierzo que acompañan a este tipo de borrascas. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 22 y 24 grados en el valle del Ebro, mientras que las mínimas descienden por debajo de los 10 grados al caer la noche. La Aemet prevé que el viento empiece a amainar a última hora del día, aunque el ambiente seguirá fresco y ventoso.

De cara a mañana, viernes 24, la situación tenderá a mejorar. El cierzo irá perdiendo fuerza conforme la borrasca Benjamín se aleje hacia el Mediterráneo y la presión atmosférica se estabilice. Se espera un día más tranquilo, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas similares, aunque todavía con viento moderado en algunos momentos.

La borrasca Benjamín ha devuelto a Aragón su cara más ventosa y otoñal. El cierzo, impulsado por este sistema atlántico, ha barrido la comunidad dejando cielos despejados y un aire frío y limpio. Aunque no se prevén daños importantes, las autoridades recuerdan la importancia de la prudencia: evitar zonas expuestas, sujetar objetos susceptibles de moverse y seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas. El viento, una vez más, vuelve a ser el gran protagonista del otoño aragonés.