Isaac Claver, sobre el liderazgo turístico de Huesca: "El premio también es para las empresas que crean 4.000 empleos”

No cabe ninguna duda de que Huesca vive un momento dorado. La marca “Tu Provincia Huesca la Magia”, impulsada por la Diputación Provincial, ha vuelto a ser reconocida como mejor destino europeo de aventura 2025 en los prestigiosos World Travel Awards celebrados en Cerdeña.

Este galardón refuerza la imagen de la provincia como un referente internacional en turismo deportivo, de naturaleza y experiencias al aire libre. La distinción, que ya obtuvo en 2023, coloca a la provincia como candidata directa al premio mundial que se entregará en diciembre en Baréin.

Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca, fue el encargado de recoger el premio en la gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña, donde Huesca compitió con destinos como Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal. “Este año esperamos superarlo”, aseguró Claver, en referencia a los 1,5 millones de turistas alcanzados en 2024.

Huesca afianza su posición como destino europeo de aventura

Isaac no estuvo solo. Lo acompañaron el diputado delegado de Turismo, Sergio Serra, el gerente de TUHUESCA, Fernando Blasco, y los representantes de la empresa oscense Marketing Divertido, Alicia Pac y Fernando López, responsables de la campaña digital que movilizó los votos del público.

“Es una alegría inmensa, estamos muy contentos y satisfechos por revalidar este galardón que nos posiciona a la cabeza del turismo deportivo a nivel internacional”, destacó el presidente durante la ceremonia.

El reconocimiento también pertenece “a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en nuestra provincia”. En su opinión, el éxito demuestra que “el trabajo que realizamos juntos está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto”.

El impacto del premio anterior ya se hizo notar. “El galardón de 2023 nos abrió un campo de posibilidades que hemos desarrollado con el sector y que se está traduciendo en mejores cifras turísticas”, afirmó Claver. En 2024, la provincia registró un crecimiento del 5,4 %, alcanzando los 1,5 millones de visitantes, y las previsiones apuntan a que este año las cifras serán aún mejores.

El nuevo premio sitúa de nuevo a Huesca en el mapa del turismo internacional y garantiza su participación en la final mundial de los WTA, que se celebrará en Baréin en diciembre. Para ello, la Diputación ha lanzado una nueva campaña de captación de votos que busca impulsar el reconocimiento global de la marca.

El presidente de la Diputación insistió en que esta estrategia no sólo potencia el turismo de aventura, sino que también sirve para mostrar otros grandes valores del territorio, como el patrimonio histórico o la gastronomía altoaragonesa.

Con su doble triunfo europeo, Huesca se consolida como un destino que combina naturaleza, sostenibilidad y desarrollo local. Y, sobre todo, demuestra “cómo, desde pequeños lugares, somos capaces de llegar al mundo entero”.