Muere una montañera navarra de 27 años en un accidente al precipitarse en el Pirineo de Huesca

Una montañera de 27 años, vecina de Tudela (Navarra), ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en una zona abrupta de la ladera del Pico de las Neveras, en término municipal de Panticosa (Huesca).

Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se ha recibido después de que un familiar informara de que la joven había salido el día anterior para realizar una ruta por la zona de Baños de Panticosa acompañada de sus dos perros y que había aparcado su vehículo en Casa Piedra, sin que hubiera regresado a su domicilio.

Tras el aviso se activó el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 y sobre las 15.10 horas, tras sobrevolar la zona, se ha localizado en la ladera del Pico de las Neveras a una persona que se había precipitado en una zona muy abrupta, presentando signos no compatibles con la vida, así como a uno de los perros sin vida.

Durante las labores de evacuación del cuerpo, las condiciones meteorológicas han sido especialmente adversas, con fuertes vientos que han dificultado el operativo.

El cuerpo ha sido trasladado en helicóptero hasta la helisuperficie de Panticosa, donde esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Huesca.