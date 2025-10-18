La estación de esquí de Astún recupera el telesilla accidentado hace nueve meses: "Nos ha costado 800.000 euros"

El pasado 18 de enero, un sobresalto activó todas las alertas en la estación de esquí de Astún. Alrededor de las 11.30 horas, el remonte descarriló cuando transportaba a cerca de un centenar de pasajeros, provocando que algunos de ellos salieran disparados, otros cayeran al suelo y unos quedaran durante horas colgados de la silla. Afortunadamente, no hubo que lamentar nada más allá de un susto.

Este sábado se cumplen nueve meses desde aquel suceso, y desde la estación ya se está trabajando para recuperar la total normalidad de cara al inicio de la temporada. No fue hasta el pasado 1 de septiembre cuando el juez dio la autorización para poder intervenir en la zona, y en los responsables de Astún se pusieron manos a la obra.

Antes, a lo largo del verano, la dirección del centro ya había adelantado trabajo y había ido adquiriendo las principales piezas necesarias, principalmente para la nueva estación de reenvío, en el extremo superior, y el cable tractor del telesilla.

La estación recibió esta misma semana el nuevo cable tractor, que ya está instalado y listo para comenzar a funcionar cuando lleguen los primeros amantes del esquí.

Mientras, se espera que la nueva estación de reenvío llegue a principios de noviembre, de forma que, siempre que llegue a tiempo y la climatología lo permita, estará lista para el inicio de la nueva temporada.

En total, la reparación del telesilla Canal Roya le ha supuesto a la estación un coste de alrededor de 800.000 euros, que desde la dirección resaltan como un “impacto muy fuerte” para el centro invernal.

Más inversiones para la próxima temporada

Paralelamente, en la estación ya están ultimando los preparativos para la próxima temporada, que arrancará, en función de la meteorología, como es habitual, a lo largo del mes de diciembre.

Entre las novedades, los visitantes podrán disfrutar de un nuevo asfaltado de la carretera de acceso, llevado a cabo por el Gobierno de Aragón, que mejora la circulación y la seguridad en los desplazamientos hacia la estación.

Además, se ha puesto en marcha un nuevo centro médico, se ha instalado una cubierta en la cinta Collarada, destinada a los esquiadores debutantes, y se ha abierto un nuevo restaurante junto a la terraza Midi, en el entorno del Hotel Europa, además de otras labores de mantenimiento.

Igualmente, se ha dado un impulso a la innivación artificial con la adquisición de ocho lanzas TL8 TechnoAlpin y un cañón TR8 de alta eficiencia, que reforzarán la Pista de Salida en la base de la estación.