Huesca ayudará a reconstruir la guardería social de una barriada de Valencia arrasada por la dana: "Es un proyecto precioso"

La Diputación de Huesca ayudará a reconstruir una guardería social de Valencia arrasada por la dana. Lo hará con los 227.000 euros anunciados a finales de 2024 por su presidente, Isaac Claver. El dirigente popular prometió destinar un euro por habitante, pero sus palabras terminaron chocando con trabas administrativas, lo que ha hecho que el proyecto haya tardado prácticamente un año en materializarse.

La guardería en cuestión se encontraba en la barriada de Xenillet de Torrent, uno de los puntos más castigados por las históricas tormentas de aquel 29 de octubre.

Con ella se trataba de ayudar a familias y niños desfavorecidos de 0 a 3 años de diversas etnias y nacionalidades, pero la dana, cuentan desde la DPH, "la barrió por completo".

La guardería social tendrá su propia zona de recreo. E. E.

Por ello, la que se levantará con fondos provinciales a través de la Fundación Nova Vida no estará situada en su ubicación original, sino que se moverá a un terreno no inundable "al lado de una escuela de Primaria y cerca de los padres de estos niños".

Para volver a construir la guardería se necesitarán alrededor de 300.000 euros. La Diputación pondrá los 227.000 prometidos, y la Fundación se encargará de buscar el resto a través de fondos propios, subvenciones y ayudas de proveedores y particulares.

El colectivo espera que los niños puedan volver el próximo curso -en septiembre de 2026-, aunque todo dependerá de la agilidad de los permisos y las dificultades que puedan surgir durante las obras.

Para conseguirlo, han empezado a adelantar la construcción de los módulos prefabricados climatizados que darán forma a la nueva guardería social, que también contará con una zona de recreo.

En estos momentos, indican desde la DPH, el servicio no puede prestarse. "Queda mucho trabajo por hacer. Allí y en muchos otros municipios, los daños fueron muy graves", argumentan.

La necesidad de priorizar y la falta de medios ha hecho que, un año después, la guardería siga esperando su momento, pero, por lo que parece, todo podría tener un final feliz.

Viaje a Valencia

La Diputación de Huesca viaja este jueves a Valencia para reunirse con representantes de la Diputación valenciana y el Ayuntamiento de Torrent. También se verá con miembros de Nova Vida, estando prevista, incluso, una comida popular a la que asistirán usuarios de esta entidad sin ánimo de lucro.

Los flecos jurídicos se han estado cerrando prácticamente hasta esta misma semana. La DPH buscaba hacer una acción concreta de reconstrucción con los 227.000 euros prometidos, lo que le ha llevado a rechazar otras fórmulas y alternativas y seleccionar minuciosamente el proyecto y la organización a la que irán dirigidos.