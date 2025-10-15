La Justicia anula el proyecto de la telecabina de Benasque a Cerler, pero mantiene las obras en curso

Varapalo de la Justicia a uno de los proyectos estrella en el Pirineo aragonés. El juez ha decidido anular el proyecto de la telecabina de Benasque a Cerler, cuyas obras comenzaron el pasado mes de junio con el objetivo de que fuera una realidad a finales de 2026, con una inversión de 17 millones de euros.

El juez estima tres de los doce puntos que presentaba la denuncia de SOS Ribagorza, de forma que anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benasque por el que se aprobó el proyecto. En cualquier caso, ello no supone la paralización de las obras.

Uno de los principales puntos por los que se anula el proyecto es la ubicación de uno de los terminales en una zona inundable de Benasque. Este era uno de los principales puntos de la demanda de SOS Ribagorza, que ve “una aberración” que se instale esa infraestructura en esa zona.

Además, el juez apunta a una escasez de estudios geotécnicos en la zona donde se ubicarán las pilonas que sostendrán las telecabinas, así como la falta de un estudio de financiación adecuado.

En cualquier caso, el juez no obliga a paralizar las obras, que será ahora SOS Ribagorza quien tiene que solicitarlo. Este será uno de los puntos que vaya a estudiar esta plataforma, junto al resto de organizaciones ecologistas que han participado en la batalla legal contra esta telecabina.

Para los responsables de SOS Ribagorza, este es un “gran paso” que, a su juicio, avala que su batalla “va bien encaminada”, pero advierten que será largo. “Esto no acaba hoy. Es un David contra Goliat. Ha sido un trabajo conjunto de varias organizaciones y ahora tenemos que reunirnos a ver qué pasos vamos a seguir”, ha expuesto su portavoz, Ricard Sánchez.

La telecabina contará con 53 vehículos en línea, con una capacidad para transportar hasta 2.400 personas por hora en ambos sentidos. Con una velocidad máxima de 6 metros por segundo, el trayecto entre Benasque y Cerler se completaría en 5 minutos y 47 segundos.

El Ayuntamiento de Benasque presentará un recurso

Mientras, el Ayuntamiento de Benasque presentará un recurso e irá “hasta el final” en defensa de este proyecto, destacando que solo han tumbado tres de los doce puntos de la demanda y que las obras seguirán su curso.

Según el alcalde, Manuel Mora, el juez no ha tenido en cuenta los últimos informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que solventan los problemas de inundabilidad al construir un nuevo muro. “Quizá no hemos sabido aportar toda la documentación”, ha afirmado el primer edil.