El Huesca deberá regularizar la capacidad de El Alcoraz en el registro antes de venderlo al Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón y la S. D. Huesca han dado un nuevo paso para la compraventa de El Alcoraz con la publicación del convenio entre ambas sociedades en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Mediante esta operación, el estadio pasará a ser propiedad pública a cambio de 24,4 millones de euros que permitirán sanear las cuentas del club tras varios años acumulando graves pérdidas económicas.

Antes de firmar la operación, el Huesca deberá regularizar la inscripción del estadio en el Registro de la Propiedad, ya que todavía consta que “se está construyendo un campo de fútbol con graderías para 6.000 espectadores”, cuando la última reforma elevó la capacidad a los 9.000. De hecho, ni siquiera contempla que todas las gradas estén cubiertas.

El Alcoraz inició su remodelación en 2018 con el primer ascenso de la S. D. Huesca a Primera División, pasando de 5.500 a 7.638 espectadores y mejoras como la nueva cubierta o la renovación de las instalaciones. Posteriormente, cuando recuperaron la categoría en 2020, se superaron los 9.100 asientos.

Por ello, tal y como recoge el convenio, el Huesca debe proceder a la depuración registral del inmueble mediante la tramitación y firma de escritura pública de declaración de obra nueva terminada, acreditando la finalización de la construcción conforme a la normativa urbanística.

Este paso deberá completarse antes de formalizar la compraventa, que se pagará en cinco años, aunque el club podrá negociar de forma progresiva con alguna entidad financiera el anticipo del cobro de la totalidad del precio.

Una vez adquirida la propiedad del estadio, el Gobierno de Aragón tendrá que contratar la gestión de este equipamiento. Tal y como recoge el convenio, el Huesca está obligado a participar en el proceso de licitación. Mientras, el club tendrá que seguir gestionando el estadio hasta que el mismo sea resuelto y se entregue su posesión a quien resulte adjudicatario.

Además, el club tendrá que solicitar la cancelación de una hipoteca a favor del Banco de Crédito a la Construcción de 22.000 euros, que venció el 1 de octubre de 1986, hace hoy 39 años.

La venta de El Alcoraz ha sido decisiva para sanear las cuentas del club, que lleva arrastrando cuantiosas pérdidas desde la pandemia. En el verano de 2024, ya fue decisiva una ampliación de capital de los grupos Costa y Arqa por 6,1 millones, que supuso la entrada de Ricardo Mur a la cúpula directiva del club.

Estos 24,4 millones de euros, tal y como recoge el convenio, solamente podrán ser utilizados para desarrollar el proyecto deportivo o asegurar la viabilidad del club, y no deberá distribuirse como dividendo entre los accionistas.