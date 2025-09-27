Muere de forma repentina con solo 60 años la directora del Parque Nacional de Ordesa: "Dejas un vacío inmenso"

La geóloga Elena Villagrasa será enterrada en las próximas horas en su Bujaraloz natal tras una vida consagrada a la naturaleza.

La provincia de Huesca llora este sábado la muerte de la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. La geóloga Elena Villagrasa, de solo 60 años, fallecía este viernes por causas naturales en la localidad de Escalona y será enterrada en las próximas horas en su Bujaraloz natal.

"Hoy nos levantamos tratando de asumir una noticia que jamás hubiéramos querido compartir. Con profunda tristeza, comunicamos el fallecimiento repentino de nuestra directora, Elena Villagrasa Ferrer, ocurrido ayer viernes 26 de septiembre en la localidad de Escalona", han comunicado a través del propio parque.



El escrito comienza transmitiendo el más sincero pésame de todo el equipo a su familia y seres queridos, a quienes envían un fortísimo abrazo.

"Elena deja un vacío inmenso en nuestro Parque Nacional, al que dedicó gran parte de sus años de trabajo, esfuerzo y pasión. También en su querido Bujaraloz, que en 2024 la homenajeó nombrándola pregonera de honor en sus fiestas patronales. Elena, el equipo de compañeros y amigos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido te damos las GRACIAS por todos los momentos que hemos vivido y compartido junto a ti. GRACIAS por transmitirnos tu pasión, compromiso y admiración por estas montañas y valles pirenaicos, que tanto has amado y defendido", continúan.



Desde la plantilla prometen que seguirán su ejemplo para que este Parque Nacional continúe siendo un espacio protector, de encuentro y de unión.



Las reacciones a la terrible noticia no se han hecho esperar. Una de las más destacadas ha sido la del presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Todo mi cariño para la familia y amigos de Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa, ante esta repentina pérdida", escribía a través de su perfil de X (antes Twitter).

El Gobierno de Aragón ha mandado un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de Villagrasa. "Su compromiso con la conservación del Pirineo y su dedicación ejemplar al servicio público dejan una huella imborrable en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Aragón y de España", han dicho.

Lo mismo hacían desde la cuenta oficial del PSOE-Aragón. "Queremos trasladar nuestras condolencias por el repentino fallecimiento de la directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Elena Villagrasa. Nuestro pésame a su familia y amigos y todo nuestro cariño en estos difíciles momentos", decían.

